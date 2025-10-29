Los barrios de Palavea y Pedralonga estrenan BiciCoruña
En las próximas semanas, el servicio municipal entrará en funcionamiento nuevas estaciones en avenida de Oza, junto al parque de bomberos de Agrela, y en San Pedro de Visma
Los barrios de Palavea y Pedralonga estrenan el servicio de Bicicoruña con la instalación de dos nuevas estaciones ubicadas en la calle Lugar de Palavea Vella, junto a la pasarela peatonal que atraviesa la avenida de Alfonso Molina, y en Pedralonga, junto a la entrada de la Ciudad de las TIC.
La puesta en marcha del servicio, demandado por vecinos, permite conectar dos barrios con el centro de la ciudad a través de un medio de transporte sin emisiones y con soporte eléctrico. Además, la estación de Palavea entra tendrá soporte solar para un uso más eficiente de los recursos energéticos del servicio.
El Concello avanza que en las próximas semanas se pondrán en funcionamiento otras tres ya instaladas en avenida de Oza, junto al parque de bomberos de Agrela, y en el barrio de San Pedro de Visma. En total, 66 estaciones del servicio municipal de bicicletas se encuentran en funcionamiento.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña