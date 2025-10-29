Los barrios de Palavea y Pedralonga estrenan BiciCoruña

Los barrios de Palavea y Pedralonga estrenan el servicio de Bicicoruña con la instalación de dos nuevas estaciones ubicadas en la calle Lugar de Palavea Vella, junto a la pasarela peatonal que atraviesa la avenida de Alfonso Molina, y en Pedralonga, junto a la entrada de la Ciudad de las TIC.

La puesta en marcha del servicio, demandado por vecinos, permite conectar dos barrios con el centro de la ciudad a través de un medio de transporte sin emisiones y con soporte eléctrico. Además, la estación de Palavea entra tendrá soporte solar para un uso más eficiente de los recursos energéticos del servicio.

El Concello avanza que en las próximas semanas se pondrán en funcionamiento otras tres ya instaladas en avenida de Oza, junto al parque de bomberos de Agrela, y en el barrio de San Pedro de Visma. En total, 66 estaciones del servicio municipal de bicicletas se encuentran en funcionamiento.