Los Bomberos de A Coruña acuden a Lázaro Cárdenas y Concepción Arenal por dos avisos de incendios
En el primer caso se trató de un fuego de poca entidad en una cocina, y en el segundo de una alarma que saltó
Los Bomberos de A Coruña se movilizaron en la tarde de este miércoles debido a dos alertas de fuegos. A las 18:32 el aviso llegó de la calle Concepción Arenal, en la zona de Cuatro Caminos, por un aviso de un incendio de un local comercial, pero fuentes del servicio indican que solo se trató de una alarma que saltó. Una hora después, a las 19:23, hubo un nuevo incidente en una vivienda de la vía Lázaro Cárdenas, cerca de la avenida de Pedralonga, pero los Bomberos señalan que se trató de un fuego en una cocina de escasa entidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña