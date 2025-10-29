Los Bomberos de A Coruña acuden a Lázaro Cárdenas y Concepción Arenal por dos avisos de incendios

Los Bomberos de A Coruña se movilizaron en la tarde de este miércoles debido a dos alertas de fuegos. A las 18:32 el aviso llegó de la calle Concepción Arenal, en la zona de Cuatro Caminos, por un aviso de un incendio de un local comercial, pero fuentes del servicio indican que solo se trató de una alarma que saltó. Una hora después, a las 19:23, hubo un nuevo incidente en una vivienda de la vía Lázaro Cárdenas, cerca de la avenida de Pedralonga, pero los Bomberos señalan que se trató de un fuego en una cocina de escasa entidad.