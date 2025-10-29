Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cientos de profesores marchan en A Coruña para reclamar mejoras

Algunos docentes pasaron la noche en el CEIP Alborada para pedir la bajada de ratios y recuperar el horario lectivo ampliado en 2011

Iago López

Ana Carro

A Coruña

Unas mil personas --según datos de la CIG-- han marchado este miércoles en A Coruña para reclamar mejoras para el profesorado. Con una pancarta que dice "Recuperar e avanzar en dereitos", los participantes salieron del colegio Alborada, donde algunos pasaron la noche en señal de protesta, y llegaron hasta el edificio administrativo de Monelos.

El paro laboral de 48 horas, convocado por primera vez desde los años 80 en la enseñanza pública, busca dar visibilidad a las demandas de profesores y profesoras. Según el comunicado de la CIG, los docentes piden la bajada de ratios en todas las etapas educativas a partir del próximo curso 2026-2027 y la recuperación del horario lectivo ampliado en 2011 (21 horas en Primaria e Infantil) y en 2012 (18 en el resto de enseñanzas). También proponen acabar con la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas. 

En la manifestación, han pedido medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad, con el aumento de los especialistas que atienden cada día al alumnado con necesidades especiales en los centros de la ciudad.

Bombos y silbatos acompañaron la marcha, en la que hubo gritos de "ensino público e de calidade".

Profesoras y profesores ven necesario un plan real de eliminación de burocracia y mayor dedicación horaria para equipos directivos, tutorías y coordinaciones. Además, piden que se reduzca la jornada lectiva para mayores de 55 años y que se recuperen las licencias no retribuidas.

