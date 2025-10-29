Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Somos Criminais’: sete anos de risa, identidade e historia do teatro galego

Este próximo sábado na Coruña, Carlos Blanco e Xosé A. Touriñán poñen punto final á triloxía máis exitosa das artes escénicas en Galicia

Más de 100.000 espectadores acompañaron un proxecto que fixo historia desde a súa estrea na Illa de Arousa en 2018

Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán

Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán / Aigi Boga

B. C.

A Coruña

A historia de Somos Criminais é tamén a historia recente do teatro galego. Sete anos nos que dúas xeracións da comedia, Carlos Blanco e Xosé A. Touriñán, compartiron escenario e risas nun proxecto que evolucionou xunto co público e coa propia sociedade. O 1 de novembro, a nave criminal aterra definitivamente na Coruña coa última función de Somos Criminais e punto final, pechando unha triloxía que marcou un antes e un despois nas artes escénicas do país e que reuniu a máis de 100.000 espectadores desde a súa estrea na Illa de Arousa en 2018.

Un fenómeno teatral nacido un día de Nadal

O 25 de decembro de 2017, entre sobremesas e turróns, un vídeo de trinta segundos anunciaba o que sería o inicio dun fenómeno. O 30 de marzo de 2018, a Illa de Arousa acollía a estrea de Somos Criminais, un espectáculo no que Blanco e Touriñán analizaban con humor e retranca aquilo que nos fai ser como somos. O éxito foi inmediato: entradas esgotadas, funcións duplicadas e unha xira que levou o espectáculo a máis de vinte localidades, enchendo teatros grandes e pequenos e levando ao público xeral (moitas veces por primeira vez) ás butacas dun auditorio.

Una escena del espectáculo

Una escena del espectáculo / Aigi Boga

A segunda parte que nunca existiu e o regreso triunfal

No 2020, cando o mundo se detivo, Somos Criminais volveu reinventarse. Unha función gravada na Illa de Arousa converteuse no primeiro espectáculo teatral galego emitido en streaming, con máis de 3.000 accesos de pago e espectadores desde todo o mundo. O proxecto abría así un novo camiño para a cultura galega en tempos de incerteza.

As últimas entradas están disponibles na páxina web de 'Somos Criminais'

No 2021 chegou Somos Criminais 3 (porque, como dixeron os seus creadores, "as segundas partes nunca foron boas"). O novo texto, escrito por Blanco, Touriñán e José L. Prieto e dirixido por Tito Asorey, consolidaba un universo propio: unha escenografía máis vistosa, novas historias e unha complicidade co público que seguía medrando función tras función.

Dos personajes de 'Somos criminais'

Dos personajes de 'Somos criminais' / Aigi Boga

‘E punto final’: unha despedida a bordo da Arteixo II

En 2024, os capitáns da comedia galega embarcáronse nunha derradeira viaxe con Somos Criminais e punto final. A bordo da nave Arteixo II, conduciron ao público cara a un novo planeta, levando consigo o mellor do noso humor, da nosa lingua e da nosa identidade colectiva. Nestes últimos meses unha última xira percorreu Santiago, Narón, Vigo, Vilagarcía e agora a Coruña, esgotando entradas en todos os teatros e auditorios e reunindo a máis de 10.000 espectadores.

Os dous cómicos na obra

Os dous cómicos na obra / Aigi Boga

Un legado criminal

Sete anos, tres espectáculos e máis de 100.000 espectadores despois, Somos Criminais deixa tras de si algo máis que cifras: deixa unha forma de entender o teatro galego como espazo de encontro a través da comedia. Carlos Blanco e Xosé A. Touriñán fixeron do escenario un espello no que recoñecernos, entre a retranca e a tenrura.

O 1 de novembro, na Coruña, a nave criminal fará o seu último aterraxe. Será o final dunha viaxe que quedará escrita na historia do teatro galego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  3. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  4. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  5. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  6. El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
  7. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  8. A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D

La nueva norma de terrazas restringe el mobiliario en los soportales

La nueva norma de terrazas restringe el mobiliario en los soportales

Santiago rechaza la propuesta de Vigo para descentralizar Medicina

La tasa turística de A Coruña cumple un mes con aceptación general y quejas de trabajadores: "Llegan y dicen, no soy turista, ¿tengo que pagarla?"

La tasa turística de A Coruña cumple un mes con aceptación general y quejas de trabajadores: "Llegan y dicen, no soy turista, ¿tengo que pagarla?"

‘Somos Criminais’: sete anos de risa, identidade e historia do teatro galego

‘Somos Criminais’: sete anos de risa, identidade e historia do teatro galego

Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: "Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes"

Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: "Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de octubre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de octubre

Pérez Torres pide 15 años más de concesión en el puerto exterior

Pérez Torres pide 15 años más de concesión en el puerto exterior

Una historia de A Coruña al ritmo del automóvil

Una historia de A Coruña al ritmo del automóvil
Tracking Pixel Contents