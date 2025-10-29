Estreno 'en seco' de la plataforma de baño de O Parrote

La esperada plataforma de baño de O Parrote abrió al público oficialmente este miércoles, aunque lo hizo sin bañistas en sus pantalanes debido a que, ya bien entrado el otoño, el clima lluvioso no favorecía el chapuzón. Hasta la nueva zona de baño sí se desplazó un nutrido grupo de autoridades, con representantes de la Xunta --que invirtió 2,9 millones en la obra--, la Autoridad Portuaria, que costeó el monto restante hasta los 3,1 millones de inversión total, el Concello, e integrantes y trabajadores de López Cao, la empresa que hizo posible la estructura flotante. Entre los presentes, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, el de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, o el concejal de Facenda, José Manuel Lage.

También se acercó hasta la nueva estructura, aunque lejos de la comitiva oficial, una de las principales interesadas en la operativa de la nueva instalación del puerto. Se trata de Maribel, conocida como la "sirena madre de O Parrote", en referencia al grupo de bañistas habituales que toman diariamente la zona para el baño --llueve, truene o castigue el sol-- y cuya insistencia contribuyó a impulsar la pretensión de habilitar una estructura ac hoc para el disfrute de la ciudadanía. Maribel acudió a la inauguración con paraguas y sin bañador, dispuesta a comprobar por sí misma la calidad de la nueva infraestructura. La primera impresión, no obstante, está lejos de ser satisfactoria. "En la piscina no hay sitio para la gente que se quiere meter y no mueve las piernas", valora, sobre la accesibilidad del recinto.

RAC

Aunque Maribel desea que la plataforma flotante "dé muy buen resultado", adelanta que ella no se moverá de las rocas frente a la Solana, donde desde hace años acude a diario a darse un baño. "Tengo mi sitio allí y no lo dejo por nada del mundo. Estuvimos viendo la obra desde allí todo el verano, y yo creo que a las gradas les da sombra, no sé yo", continúa Maribel, que, no obstante, confiesa que ella, junto a alguna compañera, fue la primera en probar la piscina abierta al mar que integra la estructura. "La estrenamos ayer [por este martes]. Vinimos nadando desde allí y probamos las calles", reconoce.

Ya disponible

Aunque el tiempo no acompaña, los vecinos que lo deseen ya pueden hacer uso del total de las instalaciones, cuya gestión corresponderá a la Autoridad Portuaria, que establecerá horarios y régimen de funcionamiento. Por el momento, adelantan que las gradas y la rampa de bajada de embarcaciones serán espacios permanentemente abiertos al público, por lo que desde el Puerto piden "precaución" a los usuarios a la hora de hacer uso de ellas.

Sí habrá que esperar hasta este sábado, señala la Autoridad Portuaria, para utilizar el acceso peatonal a los pantalanes, que permanece cerrado debido a la colocación de los últimos elementos de señalización y que abrirá, en horario de invierno, entre las 9.00 y las 18.00 horas.

El espacio cuenta con dos piscinas, gradas, zonas de descanso y pasarela accesible, por lo que ahora queda pendiente la adjudicación de las obras del edificio de usos múltiples, que contará con vestuarios, almacén y una zona de hostelería.