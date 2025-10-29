Guía para no perderse ningún plan del Samaín en A Coruña

La fiebre por el Samaín en A Coruña es cada año más creciente y se nota en la programación de eventos para el 31 de octubre y los días previos en A Coruña. Halloween ha dejado de ser una fiesta exótica norteamericana para ser ya una tradición contemporánea coruñesa.

Desde el Concello de A Coruña han tenido en cuenta este furor y han programado un total de 13 fiestas infantiles y 9 talleres para los niños de 4 a 12 años. La participación en estas fiestas será gratis, aunque habrá que inscribirse en las conserjerías de los centros donde se realizarán.

Estas fiestas serán en los centros cívicos de O Castrillón, Mesoiro, Roseiras, Elviña, Palavea, Cidade Vella, San Diego, Monelos, Monte Alto, Eirís, Os Mallos, O Birloque y Novoboandanza, en A Agra do Orzán. Los talleres, por su parte, serán en los centros cívicos de Pescadores, Santa Margarida, Artesáns, San Pedro de Visma, Sagrada Familia, A Silva, Castro de Elviña, Santa Lucía y Feáns.

En el caso de O Castrillón también participan diferentes entidades del barrio y consistirá en un desfile por el barrio que al finalizar tendrá una actuación musical en la plaza Pablo Iglesias a cargo del dj By Kokee. En caso de lluvia los actos se trasladarán a la pista polideportiva cubierta del CEIP Fernández Latorre.

Fiestas infantiles en los Centros Cívicos de A Coruña / LOC

Barrios lanzan su propio truco o trato

Sin embargo, más allá de las organizadas institucionalmente, algunos barrios y su tejido comercial también han apostado por lanzar sus propias propuestas para ese día.

En Novo Mesoiro tendrán su propia ruta de truco o trato el próximo viernes con casi treinta locales participantes a partir de las 19.00 horas. Desde la asociación de vecinos reparten más de 100 kg de caramelos a los negocios para disponer de ellos el próximo 31.

Truco o trato en Novo Mesoiro / LOC

En Os Mallos también tienen su propio "truco o trato" aunque en este caso han decidido llamarle "truco ou selfie" con el que prometen rutas de dulces y photocalls terroríficos.

El Barrio das Flores repetirá la experiencia del Floresween con un juego donde los participantes, entre 4 y 12 años, tendrán que participar acompañados por un adulto. Este comenzará en el bar Din-Don, lugar en el que se darán las instrucciones para participar.

Similar propuesta harán también en A Torre, donde está prevista una ruta de truco o trato con casi 30 locales participantes entre las 18.00 y las 21.00 horas.

Truco o trato en la calle de A Torre / LOC

En la Zona Obelisco también organizan una actividad relacionada con el Samaín, a donde se puede llevar una calabaza decorada a un stand situado en el Obelisco y llevarse un regalo sorpresa.

Otros planes diferentes

Además, Mundo Estrella Galicia también ha programado un "maridaje ancestral" con cinco cervezas artesanas de Bélgica, Grecia, Finlandia, Lituania y Noruega que serán acompañados por platos elaborados o inspirados en recetas antiguas. Al agotar las entradas en poco tiempo, el día 7 se celebrará una segunda velada.

Maridaje Ancestral en MEGA / LOC

El Centro Social Gomes Gaioso, en Monte Alto, organiza una proyección y un obradoiro de de calabazas el jueves y una fiesta de Samaín el viernes.

En el Cinesa de Marineda City proponen un plan muy cinéfilo con una maratón de películas de terror compuesta por Háblame, Sting.araña asesina, Strangers capítulo 1 y Together. Durará casi 7 horas y las entradas cuestan 18 euros.

Por su parte, en el Centro Ágora celebran el Ano Castelao con la lectura teatralizada de Un ollo de vidro del autor rianxeiro. Será el viernes a partir de las 19.30 horas.