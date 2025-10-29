Dos heridos en A Coruña al chocar dos turismos en el cruce de Entrepeñas con Villa de Negreira
El accidente ocurrió anoche alrededor de las 23.45 horas
Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado anoche en A Coruña, según informa la Policía Local. Sucedió alrededor de las 23.45 horas en la intersección de las calles Villa de Negreira y Entrepeñas --en el Agra do Orzán-- por una embestida entre dos vehículos.
En el accidente resultaron heridas dos personas, una mujer de 25 años y un hombre de 28 años, ambos trasladados en ambulancia a un centro hospitalario con lesiones de carácter leve, según informa el 092.
