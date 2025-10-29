Dos heridos en A Coruña al chocar dos turismos en el cruce de Entrepeñas con Villa de Negreira

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado anoche en A Coruña, según informa la Policía Local. Sucedió alrededor de las 23.45 horas en la intersección de las calles Villa de Negreira y Entrepeñas --en el Agra do Orzán-- por una embestida entre dos vehículos.

En el accidente resultaron heridas dos personas, una mujer de 25 años y un hombre de 28 años, ambos trasladados en ambulancia a un centro hospitalario con lesiones de carácter leve, según informa el 092.