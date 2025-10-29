¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de octubre

Concierto de la Filarmónica de A Coruña

20.00 horas | La Sociedad Filarmónica de A Coruña en directo. Al piano estará Ita Navon, mientras que Clare Wells se encargará del violín. Hay entradas disponibles en Ataquilla.

Teatro Rosalía

Proyecciones del festival Animacción

18.00 horas | Exhibición del palmarés Cinanima 2024. A continuación se proyectará un pase de los cortometrajes de la sección general. La entrada es gratuita.

Filmoteca de Galicia

Cuentacuentos para bebés de 2 a 3 años

18.00 horas | CantoConto! Que susto! es una actividad llena de libros y música para compartir historias y melodías entre los más pequeños de la casa. Requiere inscripción.

Biblioteca Durán Loriga

‘Un ollo de vidro’, una charla sobre Castelao

19.30 horas | Iria-Friné Rivera Vázquez ofrece la charla Un ollo de vidro. A maxia de Castelao na evocación do Sobrenatural. La entrada es libre hasta completar aforo.

Asoc. Alexandre Bóveda.

‘Escenas de la vida conyugal’, en el Colón

20.00 horas | Ricardo Darín y Andrea Pietra presentan Escenas de la vida conyugal. Habrá cuatro sesiones hasta el sábado. Las entradas están agotadas.

Teatro Colón

Proyección de la ópera ‘Les pêcheurs de perles’

19.00 horas | Se verá la versión grabada de la ópera de Bizet en el Metropolitan Opera House en 2026. La entrada es libre hasta completar aforo.

Afundación