Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Concierto de la Filarmónica de A Coruña
20.00 horas | La Sociedad Filarmónica de A Coruña en directo. Al piano estará Ita Navon, mientras que Clare Wells se encargará del violín. Hay entradas disponibles en Ataquilla.
Teatro Rosalía
Proyecciones del festival Animacción
18.00 horas | Exhibición del palmarés Cinanima 2024. A continuación se proyectará un pase de los cortometrajes de la sección general. La entrada es gratuita.
Filmoteca de Galicia
Cuentacuentos para bebés de 2 a 3 años
18.00 horas | CantoConto! Que susto! es una actividad llena de libros y música para compartir historias y melodías entre los más pequeños de la casa. Requiere inscripción.
Biblioteca Durán Loriga
‘Un ollo de vidro’, una charla sobre Castelao
19.30 horas | Iria-Friné Rivera Vázquez ofrece la charla Un ollo de vidro. A maxia de Castelao na evocación do Sobrenatural. La entrada es libre hasta completar aforo.
Asoc. Alexandre Bóveda.
‘Escenas de la vida conyugal’, en el Colón
20.00 horas | Ricardo Darín y Andrea Pietra presentan Escenas de la vida conyugal. Habrá cuatro sesiones hasta el sábado. Las entradas están agotadas.
Teatro Colón
Proyección de la ópera ‘Les pêcheurs de perles’
19.00 horas | Se verá la versión grabada de la ópera de Bizet en el Metropolitan Opera House en 2026. La entrada es libre hasta completar aforo.
Afundación
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D