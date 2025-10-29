Marta Pujales, estudiante de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, gana un certamen nacional de moda sostenible
La cuarta edición de los 'Greenwalk Awards' le otorga el primer premio por un diseño inspirado en la moda japonesa Buth, confeccionado con tejidos naturales y técnicas artesanales que minimizan el consumo de agua y reutilizan materiales
La estudiante de la Escuela de Moda Formarte de A Coruña, Marta Pujales, se ha alzado con el primer premio del certamen de moda y sostenibilidad nacional Greenwalk Awards, que busca impulsar el talento emergente y promover un modelo de moda responsable. La ganadora del centro coruñés recibirá como premio un curso en la reconocida escuela londinense Central Saint Martins, con los gastos de viaje y alojamiento incluidos.
Marta Pujales se ha hecho con el galardón de la cuarta edición del certamen con un diseño inspirado en la danza japonesa Butoh, confeccionado con tejidos naturales y biodegradables mediante técnicas artesanales como el Ecoprint, que minimizan el consumo de agua y reutilizan materiales.
Doce estudiantes de seis centros formativos de toda España presentaron sus colecciones ante un jurado de expertos en una pasarela celebrada en el centro comercial Vialia Estación de Vigo. El acto, conducido por la presentadora y locutora Luján Argüelles, ha contado con la participación de nombres destacados del sector como la modelo y presentadora Paloma Lago y la empresaria gallega Virginia Pozo, fundadora de la firma Coosy.
Alicia Lorenzo recibió el premio Elle Education x Mindway por su propuesta 'Simbiosis', que combina tradición e innovación con materiales biodegradables, tintes naturales y técnicas como el Joomchi. También Fabio González fue reconocido con el Premio del Público por ‘Rede de Recordos’, un homenaje al mar gallego confeccionado con biotejidos desarrollados por él mismo a base de Agar-agar, entre otros, y teñidos con café para evocar el fango en recuerdo de su infancia.
Los Greenwalk Awards están organizados por Nhood, gestora del centro comercial Vialia Estación de Vigo, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, la creatividad y el apoyo al talento joven.
