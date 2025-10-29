Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva norma de terrazas restringe el mobiliario en los soportales

La nueva ordenanza, en fase de borrador, mantiene un paso mínimo de 1,50 metros para el peatón y solo permite una línea de mesas altas o barriles, y mesas con dos sillas enfrentadas

Terrazas en los soportales de la Marina. | Carlos Pardellas

Terrazas en los soportales de la Marina. | Carlos Pardellas

Marta Otero Mayán

A Coruña

Los soportales de la ciudad volverán a ser lugares de paso. Al menos, si se cumple lo previsto en la nueva ordenanza de terrazas que prepara el Concello, actualmente en fase de borrador, y que restringe el mobiliario permitido en soportales y otras zonas de espacio limitado, con el fin de garantizar la accesibilidad y los itinerarios peatonales.

La nueva norma permite la instalación de terrazas en el interior de los soportales, siempre que se garantice un itinerario peatonal libre mínimo de 1,50 metros dentro del soportal, o de 1,80 en caso de que, señala, en la acera de fuera del soportal no existiese espacio suficiente y accesible para pasar.

El nuevo texto fija como único mobiliario que se puede colocar en estas zonas estrechas de paso «una línea de mesas altas, barriles o mesas con dos sillas enfrentadas» por elemento. También prohíbe explícitamente cerrar el itinerario con mamparas o mobiliario similar, «con el objeto de respetar el derecho de paso». Las terrazas sí se podrán pegar a la línea exterior de soportales, «cumpliendo las condiciones generales del espacio» del que se trate.

Si existen terrazas con cerramiento estable, abunda el texto, no estará permitida la ocupación de soportales. Esta última norma ya está contemplada en la ordenanza vigente, pero no siempre se cumple de forma eficaz en la plaza de María Pita. En el caso de María Pita, incluso, algunas de ellas se extienden bajo los soportales a pesar de que los establecimientos disponen de terraza cerrada a los pies de la plaza, lo que la norma vigente prohíbe «con carácter general».

El texto que está en vigor establece la obligación de garantizar un itinerario peatonal libre mínimo de 1,50 metros, considerando, como la anchura total del soportal, la que va desde la fachada a la cara interior de los pilares que lo conforman. Tampoco esta obligación se respeta con carácter general en algunos establecimientos de la Marina, donde, los días de lluvia, la acumulación de mesas y sillas bajo las zonas cubiertas dificulta resguardarse de la lluvia a los peatones.

Entre otras variaciones, la nueva norma, de aprobarse definitivamente, aspira a terminar con estas terrazas cerradas en María Pita para salvaguardar los valores patrimoniales de la plaza, con el fin de sustituirlas por elementos más ligeros, discretos y uniformes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  3. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  4. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  5. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  6. El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
  7. El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
  8. A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D

La nueva norma de terrazas restringe el mobiliario en los soportales

La nueva norma de terrazas restringe el mobiliario en los soportales

Santiago rechaza la propuesta de Vigo para descentralizar Medicina

La tasa turística de A Coruña cumple un mes con aceptación general y quejas de trabajadores: "Llegan y dicen, no soy turista, ¿tengo que pagarla?"

La tasa turística de A Coruña cumple un mes con aceptación general y quejas de trabajadores: "Llegan y dicen, no soy turista, ¿tengo que pagarla?"

‘Somos Criminais’: sete anos de risa, identidade e historia do teatro galego

‘Somos Criminais’: sete anos de risa, identidade e historia do teatro galego

Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: "Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes"

Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: "Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes"

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de octubre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de octubre

Pérez Torres pide 15 años más de concesión en el puerto exterior

Pérez Torres pide 15 años más de concesión en el puerto exterior

Una historia de A Coruña al ritmo del automóvil

Una historia de A Coruña al ritmo del automóvil
Tracking Pixel Contents