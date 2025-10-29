La nueva norma de terrazas restringe el mobiliario en los soportales

Los soportales de la ciudad volverán a ser lugares de paso. Al menos, si se cumple lo previsto en la nueva ordenanza de terrazas que prepara el Concello, actualmente en fase de borrador, y que restringe el mobiliario permitido en soportales y otras zonas de espacio limitado, con el fin de garantizar la accesibilidad y los itinerarios peatonales.

La nueva norma permite la instalación de terrazas en el interior de los soportales, siempre que se garantice un itinerario peatonal libre mínimo de 1,50 metros dentro del soportal, o de 1,80 en caso de que, señala, en la acera de fuera del soportal no existiese espacio suficiente y accesible para pasar.

El nuevo texto fija como único mobiliario que se puede colocar en estas zonas estrechas de paso «una línea de mesas altas, barriles o mesas con dos sillas enfrentadas» por elemento. También prohíbe explícitamente cerrar el itinerario con mamparas o mobiliario similar, «con el objeto de respetar el derecho de paso». Las terrazas sí se podrán pegar a la línea exterior de soportales, «cumpliendo las condiciones generales del espacio» del que se trate.

Si existen terrazas con cerramiento estable, abunda el texto, no estará permitida la ocupación de soportales. Esta última norma ya está contemplada en la ordenanza vigente, pero no siempre se cumple de forma eficaz en la plaza de María Pita. En el caso de María Pita, incluso, algunas de ellas se extienden bajo los soportales a pesar de que los establecimientos disponen de terraza cerrada a los pies de la plaza, lo que la norma vigente prohíbe «con carácter general».

El texto que está en vigor establece la obligación de garantizar un itinerario peatonal libre mínimo de 1,50 metros, considerando, como la anchura total del soportal, la que va desde la fachada a la cara interior de los pilares que lo conforman. Tampoco esta obligación se respeta con carácter general en algunos establecimientos de la Marina, donde, los días de lluvia, la acumulación de mesas y sillas bajo las zonas cubiertas dificulta resguardarse de la lluvia a los peatones.

Entre otras variaciones, la nueva norma, de aprobarse definitivamente, aspira a terminar con estas terrazas cerradas en María Pita para salvaguardar los valores patrimoniales de la plaza, con el fin de sustituirlas por elementos más ligeros, discretos y uniformes.