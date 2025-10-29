Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra de Bea Lema en A Coruña que invita a «reflexionar y actuar» ante el machismo

Por el 25N se organizan jornadas formativas y espacios para la reivindicación

Acto en la Delegación del Gobierno

Acto en la Delegación del Gobierno / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hizo un llamamiento a la ciudadanía a «reflexionar y actuar» ante el machismo, a la vez que sobre la fachada de la Delegación se ha desplegado una reproducción a 9x4 metros de una ilustración de la artista coruñesa Bea Lema por el 25N, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Con ella se muestra la importancia de reconocer los distintos tipos de violencias y la posibilidad real de acabar con esas situaciones. Blanco ha insistido en que «es posible construir un mundo sin violencias y desigualdades».

En las próximas semanas, la Delegación y las cuatro subdelegaciones de Galicia celebrarán jornadas formativas y de sensibilización, tanto a profesionales como a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y comunidad educativa. También habrá espacios para la reivindicación y el reconocimiento.

