Ricardo Cao acusa a Santiago de "inflexible" en la negociación por Medicina

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, se ha referido al punto muerto en el que se encuentran las negociaciones entre las tres universidades gallegas y la Xunta con respecto a la descentralización del grado en Medicina. Si este martes los tres rectores volvían a reunirse para debatir la propuesta de descentralización elevada por la Universidade de Vigo, con resultado infructuoso, hoy el rector coruñés ha tildado de "inflexible" la postura de la USC durante el curso de las negociaciones.

"Siempre dijimos que tenemos claro que lo que creemos que es mejor para Galicia", señaló en rector, en referencia a la propuesta de la UDC para implantar la titulación a su oferta en el año 2027, que el Consello de Goberno de la institución aprobó y que se hizo pública el pasado mayo, abriendo con ello un debate en el seno del sistema universitario gallego. "Somos conscientes de que hay un problema muy importante en la actual titulacion de Medicina y estamos dispuestos a colaborar", ofreció el rector. Sobre la propuesta de Vigo que se debatió esta semana, el rector coruñés defendió que los documentos que la UDC puso sobre la mesa "hace tres semanas" son "semejantes en líneas generales" a los de su homóloga del sur, y avanzó que próximamente se llevará al Consello de Goberno de la UDC "un informe pormenorizado" sobre la cuestión.

Con respecto a las condiciones de descentralización de la docencia clínica que se debaten en las reuniones mantenidas hasta ahora, el rector se mostró prudente e instó a definir "qué entiende uno por descentralización". "Desde la UDC, y entiendo que desde Vigo, tiene que ser participando y respetando la autonomía de las universidades", explicó. Precisamente, el principal punto que enquista las negociaciones es el porcentaje de plazas propias de docentes vinculadas a la UDC y la UVigo, extremo al que Santiago se niega. Una postura que inquieta a Cao, que insta a dar solución al "problemón" que hay en la USC respecto a la formación "de más de 400 personas" que entran en primero cada año y que van a llegar a cuarto dentro de poco.

"Con esta docencia clínica, me preocupa como ciudadano, como gallego", añade, y vuelve a tender la mano para desenquistar la situación desde la institución coruñesa. "Como miembro de una institución publica de enseñanza superior, estamos totalmente dispuestos a colaborar en ese problema. Nos sentimos concernidos. Seria una irresponsabilidad no hacerlo", declaró, aunque manifiesta que su pretensión de implantar el grado en la UDC sigue adelante. "Tenemos claro que es la mejor propuesta".