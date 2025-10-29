Santiago rechaza la propuesta de Vigo para descentralizar Medicina

El rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, recabó hace diez días el respaldo del Consello de Goberno a la propuesta que presenta la institución en la recta final de las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina, como continuación de un debate que abrió la Universidade da Coruña el pasado mayo con su iniciativa de implantar el grado a su oferta en 2027. En las reuniones que ha mantenido desde entonces, la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que desde el principio se mostró contraria a la pretensión coruñesa, ha rechazado también la iniciativa olívica, que fue objeto de debate en el último de los encuentros celebrados entre los tres rectores.

Según explican fuentes de la UVigo, en esta reunión, que fue por videollamada, la institución compostelana habría realizado por primera vez ciertas concesiones. Sin embargo, el gran escollo de la negociación estaría en la titularidad de las nuevas plazas de profesor. La USC no estaría dispuesta a que se convocaran por parte de la UVigo o de la UDC.

Todos estuvieron de acuerdo en que la UVigo y la UDC deben tener profesores propios de Medicina, en el marco de ese nuevo acuerdo de descentralización del grado. La propuesta del rector vigués fue que la institución sea la responsable de convocar, al menos, la mitad de las nuevas plazas de los docentes que van a impartir Medicina en los hospitales del territorio de la UVigo. Las mismas condiciones tendrían que regir en el área de influencia de la UDC.

Este punto fue uno de los más contestados en el Consello de Goberno vigués en el momento de su aprobación, porque la USC tendría la titularidad de dos nuevas plazas por cada una que tuvieran las otras dos instituciones gallegas, agravando la brecha en el número de docentes en Medicina entre las tres universidades. Algunos asistentes abogaron por que fuera un porcentaje más elevado o, directamente, todas las plazas de profesor vinculado al Sergas, pero finalmente se aprobó el texto por unanimidad, prácticamente, tal cual lo redactó el rector.

En ese mismo foro, Manuel Reigosa expuso que la UDC probablemente lucharía porque ese porcentaje mínimo se situara en el 75%. En el acuerdo de 2015 al que se aferra la USC y que solo descentraliza las prácticas, se había establecido un porcentaje del 15%. Según explican fuentes conocedoras de las negociaciones, las conversaciones habrían encallado en este punto, ya que la institución compostelana no está dispuesta a ceder en él.

El rector defendió el pasado 17 de octubre que el acuerdo está «cada vez máis preto». La UVigo aprobó ese día dar un último mes de prórroga a las negociaciones antes de dar la batalla por una facultad propia, una pretensión que la UDC tampoco ha abandonado y en la que se ha mantenido firme desde el inicio, pese a la negativa de la Xunta y la USC. Tras el verano, los rectores han asumido directamente las negociaciones, que han dejado de llevarse en el grupo de trabajo para la descentralización, y las partes han pactado que no hablarán hasta que no haya un acuerdo.