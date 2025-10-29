El talento coruñés busca nuevas oportunidades: "Es lo que nos toca a los jóvenes"

En el pabellón de deportes del campus de Elviña se respira movimiento. Decenas de jóvenes recorren los puestos para conocer empresas que, como ellos, buscan talento, oportunidades y un futuro común. «Es lo que nos toca a los jóvenes», asegura Alexandro Aneiros, doctorado en Física que resume el espíritu con el que cientos de estudiantes se acercaron este miércoles al pabellón, donde la Universidade da Coruña inauguró la primera edición de Impulsa-T, la feria universitaria de empleo y emprendimiento. Durante dos jornadas, miércoles y jueves, el recinto acoge a estudiantes, titulados y empresas que buscan encontrarse, escucharse y, sobre todo, abrir puertas.

"Hay que ganarse la vida, y estas ferias ayudan"

Alexandro Aneiros, doctorado en física / Carlos Pardellas

Alexandro pasea entre los stands con calma, observando las oportunidades que ofrece el evento. «Trabajo con la universidad, tengo un contrato ligado al doctorado, pero en mayo se me termina. Por eso vengo a buscar algo en el ámbito tecnológico o de ciencia de datos», explica. A sus 29 años, reconoce que la experiencia ya le ha servido antes: «Hace dos años encontré empleo en una feria parecida. Se nota que cada vez son más dinámicas y que realmente ayudan a moverse y a conocer empresas. Aquí no solo es dejar el currículum, también es hablar, presentarte, ver qué hay».

Por los mismo pasillos se encuentra Tea Rodríguez, estudiante de Derecho, que muestra la mezcla de nervios y esperanza de quien busca su primer empleo. «Estoy terminando la carrera y necesito trabajar. Si es algo relacionado con el Derecho, perfecto, pero si no, tampoco me cierro. Me enteré por un correo de la universidad y decidí venir. Al final cualquier oportunidad puede abrir otra», explica.

Tea Rodríguez, estudiante de Derecho. / Carlos Pardellas

Priscila Lugo, de 32 años, también se mueve entre los puestos con decisión. Está acabando un máster en Derecho Digital e Inteligencia Artificial y busca dar el salto al mundo laboral. «Me enteré de la feria por Instagram. Lo que más valoro es poder hablar directamente con las empresas, saber qué buscan y qué valoran de los candidatos. Muchas veces ves ofertas en internet, pero aquí te explican de primera mano qué necesitan y qué opciones hay», reflexiona. «He encontrado varias cosas interesantes. Ojalá hubiera más ferias así, porque nos ayudan muchísimo a los estudiantes».

"Lo que más valoro es hablar directamente con las empresas"

Priscila Lugo, estudiante de Derecho digital e Inteligencia Artificial / Carlos Pardellas

Impulsa-T no se limita a los stands. En sus dos jornadas se desarrollan talleres prácticos, charlas inspiradoras y actividades formativas sobre emprendimiento, competencias digitales y búsqueda de empleo. El objetivo es que los asistentes no solo entreguen currículum, sino que aprendan a potenciar su perfil y descubran nuevas salidas profesionales.

El evento cuenta con la participación de empresas de distintos sectores. Entre ellas, Hijos de Rivera, que mantiene un estrecho vínculo con la UDC. Desde su stand, Ana Cal explica que para la compañía gallega es «imprescindible mantener el contacto con el talento joven».

«Somos una empresa muy ligada a Galicia y creemos que participar en iniciativas como Impulsa-T es una forma de aportar a la comunidad. No tenemos plazos fijos de contratación, pero sí abrimos posiciones durante todo el año. Queremos que los estudiantes nos conozcan y descubran nuestros programas de becas y prácticas», comenta.

Sobre el valor de los jóvenes, la representante Blanca Ibáñez lo tiene claro: «Cuando alguien llega sin ideas preconcebidas, con ganas de aprender, puede ofrecer una mirada fresca que a veces se pierde con la experiencia. Esa mentalidad abierta es fundamental para innovar. En muchas ocasiones, las mejores ideas vienen de quienes acaban de empezar».

"Para nosotros es imprescindible mantener el contacto con el talento joven"

Ana Cal y Blanca Ibáñez, responsables del puesto de Hijos de Rivera / Carlos Pardellas

En otro punto del pabellón, Beatriz Castro, representante de Aluman, destaca la importancia de acudir a este tipo de encuentros. «Participamos en ferias de empleo en toda Galicia, sobre todo en las más enfocadas al ámbito técnico. En el caso de la UDC, la proximidad y la relación con los estudiantes hacen que siempre merezca la pena estar», asegura.

La empresa, especializada en envolventes arquitectónicas y responsable de proyectos como las fachadas del Santiago Bernabeu o el Camp Nou, busca perfiles técnicos: «Ingenieros, delineantes, gente con formación en tecnología o construcción. Apostamos mucho por incorporar becarios y perfiles junior. Este tipo de ferias nos ayudan a hacer marca y a detectar talento que, de otro modo, quizás no llegaría hasta nosotros».

"Siempre hay alguien que te sorprende y que queda en el radar de la empresa"

Beatriz castro, responsable del stand de Aluman / Carlos Pardellas

Castro recuerda que, en ediciones anteriores de otros encuentros, han encontrado candidatos que acabaron formando parte de la plantilla. «Siempre hay alguien que te sorprende. Y aunque no se incorpore en el momento, queda en el radar. Es una oportunidad para conocernos mutuamente».

El rector Ricardo Cao destacó durante la inauguración que Impulsa-T busca que «el formato que se estrena este año sirva para el contacto entre los estudiantes y el tejido empresarial». Como recuerda Alexandro mientras guarda su carpeta con currículums, «hay que ganarse la vida, y estas ferias ayudan».