La tasa turística de A Coruña cumple un mes con aceptación general y quejas de trabajadores: "Llegan y dicen, no soy turista, ¿tengo que pagarla?"

Cuando se cumple un mes desde la entrada en vigor de la tasa turística en A Coruña, el balance entre los hoteleros es satisfactorio, aunque ven cosas a mejorar. No ha habido grandes conflictos con los visitantes, pero sí una sensación compartida: la medida no distingue entre quien viaja por ocio y quien lo hace por trabajo, algo que los establecimientos consideran injusto y piden revisar.

El presidente de la Asociación de Empresas de Hospedaje (Hospeco) y director del hotel NH Finisterre, Agustín Collazos, explica que «nos gustaría que se modificara la tasa a los trabajadores. Es gente que viene a generar economía a la ciudad, y el número de noches que tienen sus empleados en la ciudad supone un importe importante para la cuenta de las empresas». También reclama cambios para los congresos: «Deberían estar exentos en el 100% de los casos, no solo los que cuentan con colaboración del Concello.

La tasa, aprobada por el Concello y en vigor desde el 29 de septiembre, obliga a los turistas a pagar entre 1 y 2,5 euros por día en función del tipo de establecimiento y hasta un máximo de cinco días de estancia. Desde el Concello valora el primer mes y afirma que la tasa «llegó para quedarse».

Collazos lamenta la falta de comunicación institucional: «En la única reunión que tuvimos quedamos en que se pondrían en contacto para una reunión de seguimiento, pero no lo han hecho por el momento». Fuentes municipales señalan el compromiso del Concello para que «haya una reunión antes de que acaba el año para evaluar el primer trimestre y ver que mejoras podemos introducir a corte, medio y largo plazo».

Aunque desde Hospeco apoyan que se hagan mejoras, mantienen la postura que les llevó a recurrir judicialmente la implantación de la tasa: «Seguimos pensando que la tasa no procede por el porcentaje de ocupación de la ciudad, peor todo lo que suavice la norma es bienvenido»

Injusto con los trabajadores

Desde hoteles de la ciudad coinciden en que el principal problema se produce con los trabajadores. En el Hotel Brisa, un establecimiento de una estrella frente a la playa de Riazor, confirman que «la gente la paga y no pone impedimentos, pero a los trabajadores no les parece bien porque vienen por trabajo y no por ocio». Fuentes del establecimiento subrayan que en la ciudad no hay «masificación turística» que justifique la tasa: «Esto no es como Barcelona». También cuestionan la finalidad recaudatoria: «No hay evidencias de que Turismo necesite más ingresos, y el dinero de la tasa no se puede destinar a otra parte». El Concello defiende que la dedicará a sufragar gastos de servicios públicos, como ocurre en otras ciudades. Desde hotel comparan la situación con las personas exentas de pagarla, como los docentes de universidad que vengan a impartir cursos de menos de cinco días: «Que unos paguen y otros no es injusto».

En el Ibis Styles, un cuatro estrellas de A Grela con una clientela principal de gente de negocios en este época del año, también perciben más resignación que rechazo. «Aquí tenemos mucha clientela de negocios, y la tasa suele pagarla la empresa. Alguno se queja, pero tampoco la ven tan cara como en Barcelona, por ejemplo», comentan. Reconocen, eso sí, que la norma produce cierta confusión: «La gente llega y dice: ‘Pero yo no soy turista, ¿tengo que pagarla?’».

En el Hotel Moon, de dos estrellas y situado en Ramón y Cajal, muestran la cara positiva que se ve reflejada en los turistas de ocio: «La gente se ha adaptado bien, sobre todo los que vienen de otros sitios donde ya hay estas tasas». Desde el alojamiento muestran su sorpresa y dicen que creían que la aceptación «iba a ser mucho peor». Solo tuvieron un caso de conflicto en este tiempo: «Una pareja que había reservado antes de la entrada en vigor se enteró al llegar y se negaron a pagar. No podíamos obligarles», señalan.

La demanda judicial de los hoteles contra el recargo sigue en pie

«El tema judicial sigue adelante todo, a expensas de ver lo que ocurre en los próximos meses», confirma Agustín Collazos al ser preguntado por el recurso contencioso-administrativo contra la tasa presentada hace un mes por el Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la consignataria Rubine e Hijos. Estos habían pedido que antes de que se fallara la sentencia, se suspendiera el cobro como medida cautelar. El Concello defiende que se toman «decisiones pensando en el presente y en el futuro poniendo por delante los intereses de los vecinos que sufragan el coste de los servicios».

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó la suspensión cautelar de la tasa turística de A Coruña, solicitada por las tres entidades. El alto tribunal gallego desestimó el recurso, al igual que hizo con Santiago de Compostela.

Las entidades denunciaban irregularidades en la tramitación y un «incumplimiento palmario» por parte del Concello en la elaboración y aprobación de la ordenanza fiscal. Sin embargo, el TSXG sostuvo que el riesgo económico no recaía sobre los establecimientos, sino sobre los turistas, sujetos pasivos, descartando así un posible daño reputacional. El alto tribunal aludía también a la «escasa cuantía» del gravamen —de entre 1 y 2,5 euros— y que ya se aplica en otros lugares sin perjuicios.

El recurso respaldado por un informe de la Universidade de Santiago de Compostela, alegaba que la medida «carece de justificación legal» y que la ciudad «no sufre saturación turística».