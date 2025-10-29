El tiempo en A Coruña: Aemet aclara cuándo cesarán las lluvias
Consulta la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para lo que queda de octubre y los primeros días de noviembre
El otoño se hace notar estos días en A Coruña con la lluvia como principal protagonista de estos últimos compases del mes de octubre. Y parece que la capucha y el paraguas todavía acompañarán a los coruñeses durante los próximos días, incluido el arranque del mes de noviembre, aunque a corto plazo ya se adivinan cambios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones en la ciudad y su área tanto hoy como durante varias jornadas más, pero en el horizonte se ve un nuevo giro de la situación atmosférica, así que a continuación detallamos el pronóstico meteorológico para concretar cuándo lloverá en la costa coruñesa a lo largo de lo que queda de esta semana.
Hoy miércoles día 29 se esperan precipitaciones hasta media tarde. A partir de las 18.00 horas decae la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima durante la jornada.
Mañana jueves día 30 también hará falta paraguas en la ciudad de A Coruña y su entorno. Los termómetros se moverán entre los 11 grados de mínima y hasta 19 de máxima y por la mañana no se esperan precipitaciones pero a partir del mediodía vuelven las lluvias y previsiblemente ya no parará apenas de llover hasta el mediodía del sábado 1 de noviembre. Ese día, cuando se celebra la festividad de Todos los Santos, previsiblemente escampará a partir del mediodía, así que la jornada de visita a los cementarios por excelencia ofrecerá momentos en los que se abrirán claros y permitirán a los coruñeses aprovechar la ausencia de precipitaciones para realizar actividades al aire libre en paralelo a la celebración del Samaín.
Para la tarde del sábado día 1 y las jornadas del domingo día 2 y lunes día 3, si se cumple la predicción de la Aemet, ya no se esperan lluvias en el área de A Coruña, aunque de nuevo el martes 4 de noviembre los chubascos volverán a aparecer en el mapa del tiempo.
*Seguiremos pendientes delas próximas actualizaciones para saber cómo evolucionará este otoño que por ahora invita a no perder de vista el paraguas. Más información.
