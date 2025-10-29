«Veía la vida de mi papá y no sabía si quería eso para mí»

Haydée Milanés se enteró este miércoles, por una prima que vive en Fuerteventura, de que su bisabuela había nacido en A Coruña. Sabía que era gallega y que se fue a Cuba y, allí, nacieron su abuela y su madre. Lo supo tan solo un ratito antes de ser recibida por la alcaldesa, Inés Rey, y un día antes de actuar en la sala Garufa con su espectáculo A mi manera, que será este jueves, a partir de las 21.00 horas.

A mi manera es un proyecto de música cubana, de raíz, pero usted lleva ya tiempo sin ir a la isla, ¿sigue en contacto con la música que se hace allí?

Tres años hace ya que no voy a Cuba. El contacto con su música nunca lo voy a perder porque está en mi sangre. Es la raíz de mi vida. A mi madre la tengo allí y estamos muy conectadas. Yo me fui con 41 años, porque prácticamente me expulsaron, así que será difícil que me desconecte de Cuba en alguna ocasión.

¿Cómo es este nuevo proyecto?

Estoy muy entusiasmada porque este es un proyecto que me encanta junto con Javier Colina, un extraordinario contrabajista navarro. Es un gran músico, un gran jazzista, pero además un gran conocedor de la música cubana. Es como si fuese cubano, no sé cómo lo hace, pero se cuela entre la música cubana de una manera que no parece extranjero. Estamos compartiendo con Luis Guerra, que es un talentosísimo pianista cubano de mi generación y hacemos un repertorio cubano de varias épocas.

Si hablamos de música cubana, hablamos de su padre, Pablo Milanés, ¿incluye sus temas?

Sí, porque yo siento que forman parte de mi vida y de la música cubana, pero también hay canciones de la Trova Tradicional Cubana de principios del siglo XX, de Marta Valdés, que era una autora maravillosa, de las más importantes de Cuba, y de otros muchos autores.

Se presenta como Haydée Milanés, ¿le pesó el apellido en algún momento?

Ha sido todo un proceso. En un inicio sí que me pesaba, porque es difícil lidiar con que una figura tan grande sea tu padre. Es difícil comenzar y darte a conocer por ti misma. En un inicio yo sí tuve conflicto con eso y lo primero que hice fue quitarme el apellido, no era por rechazo sino por buscar mi estilo y, al principio, renuncié a cantar sus canciones. Quería dar lo mejor de mí sin estar tan atada a lo que ya había sido tan fuerte porque mi padre siempre fue mi ídolo y nunca ha dejado de serlo. Después de todos esos años de rebeldía, que yo creo que fueron necesarios, recuperé mi apellido e incluso pude hacer un disco de homenaje y cantar con él. Después, hice otro disco que era como la continuación de ese en el que invitaba a otros artistas a cantar conmigo canciones de mi papá.

Incluso le «obligó» a volver a tocar la guitarra.

Exactamente. Eso fue muy bonito porque yo siempre tuve ese recuerdo tan entrañable de mi padre tocando la guitarra. Para mí era muy especial porque con mi padre tocando la guitarra no hacía falta nada más. No es que fuese un virtuoso, es que tenía un estilo muy bonito, único. Se acompañaba de una manera que solo él sabía hacer y llevaba muchos años sin tocar la guitarra, hasta que lo retomó. Para el disco no conseguí que tocase, pero sí en un concierto en La Habana. Fue hermoso, porque hasta él mismo se sorprendió y, desde entonces, siguió tocando hasta que se murió.

Crecer en un hogar rodeada de música y de arte, con la presencia de personas que se estudian en los libros, tuvo que ser increíble.

De verdad que sí, pero era muy natural. Yo crecí en un ambiente muy artístico, rodeada de música, de pintores, de escritores... A mi padre le gustaba mucho la lectura, escuchaba música de otros lugares, le gustaban las artes plásticas... De hecho, mi padre quería que yo fuese pintora.

¿Sintió en algún momento la presión de ser artista o podría haberse dedicado a la medicina o a ser profesora si hubiese querido?

Por parte de mi papá, no tuve presión. Mi madre fue la que hizo más hincapié en que me formase y estudiase música, porque ella vio cualidades en mí. Yo sí sabía de alguna manera que ese era mi camino, aunque veía la vida de mi papá y no sabía si yo quería eso para mí. Tanta fama, tanta exposición... Eso me causaba un poco de conflicto, pero sí, la música siempre fue mi vida.

Su padre tenía mucha relación con Galicia y con la ciudad, ¿usted la mantiene?

En 2014 yo me pasé veinte días aquí, cuando lo operaron en A Coruña, mis hermanos pequeños nacieron en Vigo y ahora me reencontraré con su viuda, que nació en Santiago y vive aquí cerquita y justo hoy me enteré de que mi bisabuela había nacido en A Coruña. Mi papá tenía buenos amigos aquí y a mí me gusta mucho volver.