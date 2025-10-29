Las viviendas de Parque de Oza, en A Coruña, a trámite ambiental

La Junta de Compensación de Parque de Oza, que agrupa a los propietarios de parcelas entre esta zona verde y O Castrillón en la que se proyectan construir mil pisos, ha dado luz verde al proyecto de plan especial y a la documentación del trámite de evaluación ambiental, que ahora deberá realizar la Xunta. Habrá 150 viviendas sociales del Ayuntamiento, que también es promotor.

La propuesta incluye tres torres de 17 plantas justo encima del parque de Oza, así como otros edificios de gran altura, y tanto el Ayuntamiento como los promotores privados justifican que se concentre los pisos en inmuebles elevados para liberar terreno. De acuerdo con la documentación, se construirá un «funicular o ascensor inclinado» para conectar las calles Montes y Antonio Ríos, y un equipamiento preservará la sede del antiguo Ayuntamiento de Oza como elemento de «memoria».