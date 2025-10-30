El Aquarium, todo un plató de cine

La plaza de Pontevedra, Alfonso Molina, el Hospital Universitario o la Torre de Hércules. A Coruña da bien en pantalla y eso los productores de cine lo saben. Por ello, diversas ubicaciones de la ciudad han servido de escenario de acción cinematográfica en múltiples ocasiones. A la larga lista de filmes que incorporan un pedacito de la ciudad a su metraje se une ahora Leo & Lou, cinta que tuvo ayer su preestreno en Cantones Cines y que sitúa parte de su trama en el Aquarium Finisterrae. Tal y como adelanta el tráiler, una de las protagonistas incluso se sumerge en uno de los enormes tanques del museo. A fin de cuentas, quién no lo ha pensado alguna vez.