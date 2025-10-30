Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Aquarium, todo un plató de cine

ANTÓN PERULEIRO

La plaza de Pontevedra, Alfonso Molina, el Hospital Universitario o la Torre de Hércules. A Coruña da bien en pantalla y eso los productores de cine lo saben. Por ello, diversas ubicaciones de la ciudad han servido de escenario de acción cinematográfica en múltiples ocasiones. A la larga lista de filmes que incorporan un pedacito de la ciudad a su metraje se une ahora Leo & Lou, cinta que tuvo ayer su preestreno en Cantones Cines y que sitúa parte de su trama en el Aquarium Finisterrae. Tal y como adelanta el tráiler, una de las protagonistas incluso se sumerge en uno de los enormes tanques del museo. A fin de cuentas, quién no lo ha pensado alguna vez.

El tiempo en A Coruña según Aemet: días de capucha y paraguas

Cao acusa a la USC de «inflexible» en la negociación por Medicina

El Gobierno local de A Coruña congela las tasas e impuestos municipales para 2026

La Xunta propone declarar de valor cultural 38 bienes situados en el litoral de A Coruña

La multa de la ORA subirá con el nuevo contrato: esta será la nueva tarifa

Los Bomberos de A Coruña acuden a Lázaro Cárdenas y Concepción Arenal por dos avisos de incendios

Los bomberos rescatan por el maletero al herido atrapado tras un choque en Alfonso Molina
