Si no lo leo no lo creo
El Aquarium, todo un plató de cine
ANTÓN PERULEIRO
La plaza de Pontevedra, Alfonso Molina, el Hospital Universitario o la Torre de Hércules. A Coruña da bien en pantalla y eso los productores de cine lo saben. Por ello, diversas ubicaciones de la ciudad han servido de escenario de acción cinematográfica en múltiples ocasiones. A la larga lista de filmes que incorporan un pedacito de la ciudad a su metraje se une ahora Leo & Lou, cinta que tuvo ayer su preestreno en Cantones Cines y que sitúa parte de su trama en el Aquarium Finisterrae. Tal y como adelanta el tráiler, una de las protagonistas incluso se sumerge en uno de los enormes tanques del museo. A fin de cuentas, quién no lo ha pensado alguna vez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña