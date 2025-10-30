Calendario laboral A Coruña 2026: todos los festivos del próximo año

El calendario laboral de A Coruña para 2026 ya es oficial. A Coruña afronta la recta final de 2025 con la vista puesta en los últimos festivos de este año y con los puentes de 2026 ya en mente para muchos coruñeses. La ciudad celebra este sábado 1 de noviembre -festivo- la festividad de Samaín, que coincide con el día de Todos los Santos, y la siguiente parada en el calendario de festivos llegará en diciembre con el mini-puente de la Constitución --este año el día 6 cae en sábado, el 7 en domingo y el 8 en lunes-- así que, al margen de las Navidades, los siguientes días no laborables llegarán ya en 2026.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves 30 de octubre la resolución que da publicidad a los festivos locales para 2026 en las ciudades gallegas.

Según la información publicada en el DOG, los festivos locales en las ciudades de Galicia serán los siguientes:

En A Coruña los festivos locales elegidos son el 17 de febrero (Martes de Carnaval) y el 7 de octubre (Festividad del Rosario)

los elegidos son el 17 de febrero (Martes de Carnaval) y el 7 de octubre (Festividad del Rosario) en Ferrol , el 7 de enero (Festividad de San Xiao) y el 6 de abril (Nosa Señora de Chamorro)

, el 7 de enero (Festividad de San Xiao) y el 6 de abril (Nosa Señora de Chamorro) en Santiago , el 17 de febrero y el 14 de mayo (Ascensión)

, el 17 de febrero y el 14 de mayo (Ascensión) en Lugo , los días escogidos son el 17 de febrero y el 5 de octubre (San Froilán)

, los días escogidos son el 17 de febrero y el 5 de octubre (San Froilán) en Ourense serán el 17 de febrero y el 11 de noviembre (San Martiño).

serán el 17 de febrero y el 11 de noviembre (San Martiño). en Pontevedra , las fechas son el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y el 11 de julio (San Bieito)

, las fechas son el 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y el 11 de julio (San Bieito) en Vigo los días seleccionados son el 28 de marzo (Fiesta de la Reconquista) y el 17 de agosto.

Catorce festivos

En total hay catorce festivos al año, de los cuales nueve son de carácter obligatorio, tres son autonómicos (los fija la Xunta) y dos son escogidos por cada concello. Hay tres festivos de carácter nacional que son opcionales, es decir, que pueden ser movidos por las comunidades autónomas; estos son el 6 de enero, el Jueves Santo (en 2026 será el 2 de abril) y escoger uno entre el 19 de marzo y el 25 de julio. En este caso, Galicia escogió el 25 de julio como Día Nacional de Galicia y por eso propone "gastar" uno de esos festivos autonómicos el día de San José, 19 de marzo.