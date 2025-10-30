Cao acusa a la USC de «inflexible» en la negociación por Medicina

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, se ha referido al punto muerto en el que se encuentran las negociaciones entre las tres universidades gallegas y la Xunta con respecto a la descentralización del grado en Medicina. Si la pasada semana los tres rectores volvían a reunirse para debatir la propuesta de descentralización elevada por la Universidade de Vigo, con resultado infructuoso, este miércoles el rector coruñés ha tildado de «inflexible» la postura de la USC durante el curso de las negociaciones.

«Siempre dijimos que tenemos claro que lo que creemos que es mejor para Galicia», señaló en rector, en referencia a la propuesta de la UDC para implantar la titulación a su oferta en el año 2027. «Somos conscientes de que hay un problema muy importante en la actual titulación de Medicina y estamos dispuestos a colaborar», ofreció el rector. Sobre la propuesta de Vigo que se debatió esta semana, Cao defendió que los documentos que la UDC puso sobre la mesa «hace tres semanas» son «semejantes en líneas generales» a los de su homóloga del sur, y avanzó que próximamente se llevará al Consello de Goberno de la UDC «un informe pormenorizado» sobre la cuestión.

Con respecto a las condiciones de descentralización que se debaten en las reuniones mantenidas hasta ahora, el rector se mostró prudente e instó a definir «qué entiende uno por descentralización». «Desde la UDC, y entiendo que desde Vigo, tiene que ser participando y respetando la autonomía de las universidades», explicó. Precisamente, el principal punto que enquista las negociaciones es el porcentaje de plazas propias de docentes vinculadas a la UDC y la UVigo, extremo al que Santiago se niega. Una postura que inquieta a Cao, que insta a dar solución al «problemón» que hay en la USC respecto a la formación «de más de 400 personas» que entran en primero cada año y que llegarán pronto a cuarto. Fuentes de la institución académica coruñesa añaden que «Santiago tiene clara la descentralización sanitaria, pero no la académica», en referencia al concierto que adscribe toda la infraestructura sanitaria gallega al grado en Medicina y a la pretensión de la USC de que los docentes de la titulación dependan de la actual facultad única.

«Con esta docencia clínica, me preocupa como ciudadano, como gallego», añade Cao, y vuelve a tender la mano para desenquistar la situación desde la UDC. «Como miembro de una institución publica de enseñanza superior, estamos totalmente dispuestos a colaborar en ese problema. Nos sentimos concernidos. Seria una irresponsabilidad no hacerlo», declaró, aunque manifiesta que su intención de implantar el grado en la UDC sigue adelante. «Tenemos claro que es la mejor propuesta».

Estas declaraciones de Cao no fueron bien recibidas desde Santiago. «Vemos con sorpresa como se rompió el acuerdo de mantener la portavocía del grupo en el coordinador, el rector de Vigo, hecho que desde la USC respetamos en todo momento por lealtad al resto de partes», señaló el director del gabinete del rector compostelano, Carlos Toural, que manifestó que la USC acudirá a la reunión programada para este viernes, tras lo que se convocará, la próxima semana, una rueda de prensa para dar cuenta de los pasos a seguir por la institución compostelana. El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, volvió a rechazar ayer hacer declaraciones al respecto «porque ese foi o acordo».

Sí habló el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que instó a «planificar». «Lo que hay que hacer es trabajar y generosidad por todas las partes», demandó.