Exolum prevé poner en funcionamiento su proyecto en Langosteira entre 2029 y 2030

Exolum prevé poner en funcionamiento su proyecto en el puerto exterior de A Coruña entre 2029 y 2030. Será la mayor concesión en Langosteira.

El CEO de Exolum, Javier Goñi, ha anunciado que el proyecto que van a desarrollar en Langosteira se pondrá en funcionamiento “entre 2029 y 2030”. Se trata de una terminal para almacenar, mezclar y expedir líquidos que proyecta en el puerto exterior de punta Langosteira y que albergará desde hidrocarburos tradicionales a productos ligados a energías verdes. “Queremos ser un facilitador de la transición energética”, ha dicho, a la vez que ha detallado que se generarán “centenares de puestos de trabajo durante la obra” y unos “30 puestos permanentes” en la terminal.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que este es “un proyecto fundamental y estratégico” porque “supone abrir a todas las empresas gallegas y de fuera un mercado que en Europa se está consolidando y que en España está aterrizando". Ha manifestado que esta terminal "consolida la apuesta por un puerto exterior que demandan empresas que necesitan esas instalaciones y esa accesibilidad".

La terminal, ha indicado Goñi, "se irá desarrollando según los mercados", pero es la forma de que Galicia tenga la "infraestructura" antes y pueda avanzar. "Es una instalación punterísima de primer nivel", ha destacado, a la vez que ha comentado que "en España no hay precedentes".

Su perfil será "multiproducto, con etanol, metanol verde o amoníaco renovable", pero también "multimodal" ya que contará con "instalación ferroviaria y zona para buques". "Muy sostenible, con una huella de CO2 bajísima", ha resumido el CEO de Exolum, que cree que este proyecto "fortalece" su presencia en Galicia, donde ya cuentan con dos instalaciones en Bens y Vigo.