Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exolum prevé poner en funcionamiento su proyecto en Langosteira entre 2029 y 2030

Será la mayor concesión del puerto exterior de A Coruña | El CEO de la compañía anuncia que se generarán “centenares de puestos de trabajo durante la obra” y unos “30 permanentes”

Reunión sobre Exolum en el puerto de A Coruña

Reunión sobre Exolum en el puerto de A Coruña / Cabalar | EFE

Ana Carro

Exolum prevé poner en funcionamiento su proyecto en el puerto exterior de A Coruña entre 2029 y 2030. Será la mayor concesión en Langosteira.

El CEO de Exolum, Javier Goñi, ha anunciado que el proyecto que van a desarrollar en Langosteira se pondrá en funcionamiento “entre 2029 y 2030”. Se trata de una terminal para almacenar, mezclar y expedir líquidos que proyecta en el puerto exterior de punta Langosteira y que albergará desde hidrocarburos tradicionales a productos ligados a energías verdes. “Queremos ser un facilitador de la transición energética”, ha dicho, a la vez que ha detallado que se generarán “centenares de puestos de trabajo durante la obra” y unos “30 puestos permanentes” en la terminal.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que este es “un proyecto fundamental y estratégico” porque “supone abrir a todas las empresas gallegas y de fuera un mercado que en Europa se está consolidando y que en España está aterrizando". Ha manifestado que esta terminal "consolida la apuesta por un puerto exterior que demandan empresas que necesitan esas instalaciones y esa accesibilidad".

La terminal, ha indicado Goñi, "se irá desarrollando según los mercados", pero es la forma de que Galicia tenga la "infraestructura" antes y pueda avanzar. "Es una instalación punterísima de primer nivel", ha destacado, a la vez que ha comentado que "en España no hay precedentes".

Su perfil será "multiproducto, con etanol, metanol verde o amoníaco renovable", pero también "multimodal" ya que contará con "instalación ferroviaria y zona para buques". "Muy sostenible, con una huella de CO2 bajísima", ha resumido el CEO de Exolum, que cree que este proyecto "fortalece" su presencia en Galicia, donde ya cuentan con dos instalaciones en Bens y Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  3. ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
  4. Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
  5. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  6. El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
  7. A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
  8. El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»

Exolum prevé poner en funcionamiento su proyecto en Langosteira entre 2029 y 2030

Exolum prevé poner en funcionamiento su proyecto en Langosteira entre 2029 y 2030

Reabre al tráfico el enlace de Agrela con Alfonso Molina por la avenida de San Cristóbal

Reabre al tráfico el enlace de Agrela con Alfonso Molina por la avenida de San Cristóbal

Calendario laboral A Coruña 2026: todos los festivos del próximo año

Calendario laboral A Coruña 2026: todos los festivos del próximo año

El Aquarium de A Coruña, todo un plató de cine

El Aquarium de A Coruña, todo un plató de cine

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de octubre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de octubre

El tiempo en A Coruña: Aemet activa aviso amarillo en el litoral coruñés

El tiempo en A Coruña: Aemet activa aviso amarillo en el litoral coruñés

Cao acusa a la USC de «inflexible» en la negociación por Medicina

Cao acusa a la USC de «inflexible» en la negociación por Medicina

El Gobierno local de A Coruña congela las tasas e impuestos municipales para 2026

El Gobierno local de A Coruña congela las tasas e impuestos municipales para 2026
Tracking Pixel Contents