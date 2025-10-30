El Gobierno local de A Coruña congela las tasas e impuestos municipales para 2026

El recibo de la basura subirá el año que viene para adaptarse a la normativa europea, pero la mayoría de los impuestos y tasas municipales, como el IBI o el impuesto de circulación, no se incrementarán en 2026. El Ejecutivo municipal llevó este miércoles a la Junta de Gobierno Local una propuesta de actualización de ordenanzas que solo introduce cambios menores, y no toca los principales tributos. La previsión del Ayuntamiento es que estas modificaciones pasen por la Comisión de Hacienda en los próximos días, y que se voten en el pleno de la semana que viene.

En 2024, los tributos municipales se incrementaron, pero este año no hubo subidas, y el portavoz municipal y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, señala que la intención del Gobierno local es «congelar las tasas y tributos en 2026», algo que está «en la línea» de la negociación que tiene en marcha el Gobierno local con el BNG para pactar las cuentas del próximo año. Los cambios de 2024, también pactados entre socialistas y nacionalistas y que recibieron críticas del PP, se situaron en torno al 3%.

El IBI se incrementó en un 3,33% en el caso de las propiedades urbanas, y el tipo de la plusvalía pasó del 17 al 25%. El impuesto de circulación subió un 3%, el mismo porcentaje que los pagos por la inmovilización, retirada y almacenamiento de vehículos. La tarifa básica de las terrazas pasó de 25 a 60 euros por metro cuadrado. En el Impuesto de Actividades Económicas los aumentos, dependiendo del tramo, fueron de entre el 3% y el 12%.

En cuanto a los servicios de recogida de residuos urbanos y de la red de alcantarillado, los incrementos fueron del 3%. Y la tasa de la basura subirá el año que viene, en base a una modificación que se aprobó a inicios de mes con el voto a favor del PSOE y el BNG y la oposición del PP. El cambio , que según defiende el Gobierno local se debe a un mandato de la Unión Europea que obliga a repercutir los costes del servicio en los usuarios, introduce incrementos graduales que harán que en 2029 el recibo sea prácticamente el doble que el actual.

Con el sistema que regía hasta ahora, los hogares pagan entre 60,45 y 68,87 euros anuales, de acuerdo con la zona. Con el nuevo método de cálculo, habrá una parte fija, que el año que viene será de 60,98 e irá subiendo hasta los 85,98 en 2029. Además, habrá una cuota variable que se calculará en base al gasto de agua del domicilio, y que el año que viene se establecerá entre los 10 y los 55 euros. En 2029, esta parte oscilará entre 30 y 105 euros. También se cobrará la ruta de recogida, un cargo de entre 1,5 y 10 euros.

El pago por la ayuda en el hogar cambia el cálculo de los precios

El Gobierno local llevará al pleno un cambio en la ordenanza que regula los pagos por la ayuda a domicilio. Propone mantener los precios base (excepto los servicios de titulados de grado superior, cuya tarifa pasa de 30,90 a 30,95 euros), pero modificar la tabla que los aplica, establece nuevos tramos y ajusta los abonos según las horas que se presten. Con el sistema actual, los usuarios que tengan ingresos que no lleguen al Iprem no pagan nada, y se mantiene la exención en la modalidad de dependencia, pero los usuarios de la modalidad básica deberán pagar si superan el 80% del Iprem. El Concello afirma que se trata de la «actualización de los baremos de las tarifas establecida por la Xunta, que esta obliga a repercutir al usuario». Además de otros cambios menores en ordenanzas los precios de los museos, el Concello cuenta con recaudar unos 428.000 euros en contribuciones especiales para ampliar el parque de bomberos.