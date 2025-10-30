Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Continúa el festival Animacción
16.30 horas | El festival Animacción continúa con actividades como una charla con el director Juan Pablo Zaramella en Belas Artes y proyecciones en el Fórum (20.00 horas) y la Filmoteca de Galicia (18.00/20.30 horas)
Fórum/Belas Artes/Filmoteca
Conferencia sobre las Molucas
19.30 horas | La investigadora Amparo Rubio protagonizará la última conferencia del ciclo Da Coruña ás Molucas. V Centenario da Expedición de García Jofré de Loaysa (1525), organizado por la Autoridad Portuaria.
Autoridad Portuaria (salón)
Concierto en el Palacio de Capitanía
19.00 horas | Concierto de música a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.
Palacio de la Capitanía
Presentación de Manuel Casal Lodeiro
19.00 horas | Presentación de As verdades incómodas da transición enerxética, de Manuel Casal Lodeiro, que aborda las soluciones a la crisis climática.
Librería Berbiriana
Concierto de Haydeé Milanés y Javier Colina
21.00 horas | La cantante y compositora Haydeé Milanés, hija del cantautor Pablo Milanés, y el contrabajista Javier Colina traen su gira A mi manera tour.
Garufa Club
Conferencia sobre dismorfia corporal
19.00 horas | El presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo Villar, imparte una conferencia sobre la dismorfia corporal.
Sede Afundación
Inauguración de muestra en la Fundación Seoane
19.30 horas | Inauguración de la muestra Movemento e cor. Estampas de circo de Fernand Léger e Luis Seoane, con una selección de fotografías del libro de artista Cirque.
Fundación Luis Seoane
Presentación de ‘Fíos de transparencia acesa’
19.30 horas | Presentación de Fíos de transparencia acesa, de Esperanza L. Mariño Davila, que profundiza en la faceta literaria deXosé Manuel Beiras.
A.C. Bóveda
