La multa de la ORA subirá con el nuevo contrato: esta será la nueva tarifa

El precio de la multa de la ORA aumentará, pasando de 60 a 70 euros, pero el cambio no se hará efectivo hasta que se adjudique el nuevo contrato que gestionará este servicio. Así lo aseguran fuentes municipales y figura en la nueva ordenanza de movilidad sostenible, aunque la modificación salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Hasta ahora, los conductores que cometían una infracción al aparcar en zona ORA —estacionar sin tique o exceder el tiempo límite— tenían que abonar 60 euros, aunque si lo hacían antes de tiempo el importe se reducía a 30. Cuando haya nuevo contrato, el precio se elevará a 70 euros, siendo 35 euros por pronto pago.

La modificación, por tanto, no se hará efectiva hasta que haya una nueva empresa que gestione la ORA. El Concello prevé sacar el concurso para elegirla a inicios del próximo año. En este contrato, la empresa adjudicataria también se encargará de gestionar la grúa municipal. En principio, el incremento del precio —de un 16,7%— será el único cambio que se efectúe en la ORA, ya que aunque la nueva ordenanza de movilidad incluye un mapa en el que se establecen nuevos barrios en los que se podría extender el aparcamiento regulado, el Concello asegura que no está en sus planes esa ampliación. Las cuantías de las multas por infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad viaria no figuran en la ordenanza sino que corresponden al área de Seguridad Ciudadana e Interior, que firma la resolución del BOP.

En ella, no solo se especifica el coste de la sanción de la ORA sino que también figuran los precios de las infracciones leves, graves y muy graves. Estas, sin embargo, no cambian. En el caso de las leves, que pueden ser estacionar sobre aceras o conducir una bicicleta o un VMP con un animal sujeto, la multa es de 100 euros. Asciende a 150 si son infracciones graves, como ir en bicicleta a más de 20 km/h por el carril bici o no usar casco cuando es obligatorio. En el caso de las muy graves, como llevar un patinete no motorizado por la calzada, la sanción llega a los 500 euros.