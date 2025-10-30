Reabre al tráfico el enlace de Agrela con Alfonso Molina por la avenida de San Cristóbal

El enlace de la avenida de San Cristóbal (AC-10) con Alfonso Molina (AC-11) ha quedado reabierto esta jueves alrededor de las 11.30h después de más de dos días cerrado al tráfico por las obras de remodelación de Alfonso Molina. La Policía Local ha confirmado que hoy antes del mediodía los vehículos han vuelto a circular por este enlace, que es la principal vía de conexión del polígono de Agrela con la salida de la ciudad por Lavedra. La reapertura al tráfico de este enlace pone fin a los atascos registrados durante los dos últimos días en el entorno de Matogrande debido a que los conductores que se encontraban cerrado el vial hacia Alfonso Molina en sentido salida continuaban hasta la rotonda de Matogrande para cambiar de sentido y tomar otra salida hacia Lavedra.

Este mismo corte del enlace de Agrela con Alfonso Molina a través de la avenida de San Cristóbal se repetirá la próxima semana desde el martes 4 hasta el viernes 7, así que de nuevo los conductores deberán tener en cuenta que esta salida desde el polígono y el entorno de Lonzas hacia Lavedra volverá a estar cerrada al tráfico durante cuatro días.

Como alternativas durante este corte de tráfico, las autoridades recomiendan a los conductores procedentes del polígono de Agrela emplear las siguientes vías alternativas: en primer lugar, para desplazamientos de largo recorrido, la AC-14 (terera ronda); en segundo lugar, para recorridos cortos y medios, el itinerario a través de la avenida de la Universidade (Avenida de Glasgow –Avda. Universidade – Avda. García Sabell) hasta el enlace de Matogrande con la avenida de Alfonso Molina.