El restaurador que trata la obra de Luis Seoane: "Cuando hago un tratamiento a una obra, esa noche le doy vueltas a la cabeza"
La Fundación Luis Seaone reúne por segunda vez desde 2003 la obra del artista y de Fernand Léger en una exposición que usa el circo como punto de conexión. Payasos, equilibristas, músicos y ciclistas trasladan al visitante a un mundo mágico
Al entrar en una sala del primer piso de la Fundación Luis Seoane, la mezcla entre el negro de la pared y la explosión de colores de la obra de Fernand Léger y Luis Seoane traslada al visitante a un mundo de arte, belleza, ilusión y magia. Un circo. Ese es el nexo que une a los dos artistas y el foco de la exposición Movimiento y color. Estampas de circo de Fernand Léger y Luis Seoane, que se podrá visitar hasta el 31 de enero. El restaurador Jorge Medín Guyatt se encargó del tratamiento de las piezas de Seoane.
«Lo que se pretende es mostrar la relación que había entre los artistas de la vanguardia, sobre todo de los que son de la primera mitad del siglo XX, y el tema del circo», explica Rosa Perales, que este jueves participó en la inauguración de la muestra. Esta reúne una selección de litografías pertenecientes a Cirque, el libro realizado por Léger en 1950 y publicado por Les Éditions Verve de París, y las serigrafías incluidas en la carpeta 7 estampas de circo de Seoane, publicada en 1979 por ediciones La Garza de Buenos Aires.
La conexión entre ambos es evidente, aunque no se sabe con certeza si llegaron a conocerse. «Léger, que es uno de los grandes autores del cubismo órfico, desarrolla una iniciativa muy curiosa dentro del mundo del arte de la vanguardia, que es la conciliación entre el mundo de la máquina y la industria con la humanidad. En uno de los recursos plásticos más interesantes que tiene aparece el circo. Curiosamente, Seoane también hace una serie sobre el circo, aunque lo hace unos años después», detalla, que reconoce que «el color es fundamental» en esta exposición, la segunda desde 2003 que une la obra de los dos artistas en la Fundación Luis Seoane.
En total son 51 litografías de Léger, 34 en color y 17 en blanco negro, en las que desfilan payasos, equilibristas, músicos, bailarines y ciclistas. Junto a estas se exponen las serigrafías realizadas en 1974 por Seoane para el álbum 7 estampas de circo, publicado en Buenos Aires en 1979 por Ediciones La Garza tras el fallecimiento del artista en una edición numerada firmada por su viuda, María Elvira Fernández López. Sus personajes parecen detenidos en el tiempo.
«Cuando hago un tratamiento a una obra, esa noche le doy vueltas a la cabeza»
El restaurador Jorge Medín Guyatt explica el proceso para tratar la obra de Luis Seoane expuesta en Movimiento y color. Estampas de circo de Fernand Léger y Luis Seoane
¿Cómo es tener estas obras delante para poder tratarlas?
Son obras que están en el fondo de la Fundación y están básicamente bien, pero claro, tienen años y hay algunos defectillos. La clave es la desacidificación del papel [proceso químico que neutraliza los ácidos presentes en el papel]. Hay que hacerlo para que dure más en el tiempo y no se vuelva parduzco, no se oxide y no genere acidez. También hay pequeños golpes, sobre todo en los márgenes, y alguna rotura pequeña que también se arreglan. Hice una limpieza mecánica para borrar un poco la suciedad, el polvo que estaba acumulado en superficie, y también un alisado bajo peso controlado.
¿Cuánto tiempo ha trabajado en estas litografías?
No estoy todo el día con el mismo proceso porque estoy trabajando también en otras obras de la Fundación. Además, hay momentos de espera, porque, por ejemplo, cuando se humedece, tienen que pasar unos días. En total, pude haber trabajado en ellas un mes más o menos.
¿El color dificulta el trabajo?
Sí, claro, todo lo que tiene color es susceptible de que se vaya perdiendo, sobre todo por el efecto de la luz. En este caso no hay tanto problema porque las obras están almecenadas y controladas en cuanto al tiempo de exposición.
¿Trabajar con obras de artistas como Seoane le añade responsabilida al encargo?
Sí. Los tratamientos son los mismos, pero en una obra de gran valor los problemas que puede generar son mayores y la responsabilidad es mayor. Me dicen que tengo un trabajo bonito sin estrés, pero cuando hago un tratamiento, esa noche le doy vueltas a la cabeza. Me pregunto cómo estará secando o cómo está el color.
