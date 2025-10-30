El tiempo en A Coruña según Aemet: días de capucha y paraguas
Consulta la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para lo que queda de octubre y los primeros días de noviembre en la ciudad y el área coruñesa
La lluvia es estos días protagonista del otoño en A Coruña y parece que la capucha y el paraguas todavía acompañarán a los coruñeses durante lo poco que queda ya de octubre y también en el arranque de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones en la ciudad y su área tanto hoy como durante varias jornadas más pero, como tampoco lloverá a todas horas, a continuación detallamos el pronóstico meteorológico para concretar cuándo habrá que contar con chubascos en lo que queda de esta semana.
Hoy jueves día 30 los termómetros en A Coruña se moverán entre los 11 grados de mínima y hasta 20 de máxima y por la mañana no se esperan precipitaciones pero a partir del mediodía vuelven las lluvias y previsiblemente ya no parará apenas de llover por lo menos hasta el sábado 1 de noviembre.
Mañana viernes, día 31, octubre se despedirá con un día lluvioso. La Aemet prevé precipitaciones más intensas durante la mañana y chubascos también por la tarde.
Y el sábado 1 de noviembre, cuando se celebra la festividad de Todos los Santos, previsiblemente se abrirán algunos claros que alternarán con nubes y chubascos intermitentes, así que la jornada de visita a los cementarios por excelencia ofrecerá momentos para aprovechar la ausencia de precipitaciones y realizar actividades al aire libre en paralelo a la celebración del Samaín.
Para el domingo día 2 la Aemet también prevé una jornada con alternancia de nubes, claros y chubascos y ya lunes día 3, si se cumple la predicción de la Aemet, no se esperan lluvias en el área de A Coruña, aunque de nuevo el martes 4 de noviembre se incrementan las probabilidades de precipitaciones.
Las temperaturas a lo largo de estos próximos días se moverán en valores propios de esta época del año, aunque con altibajos tanto en las mínimas --que serán más cortas el domingo y el lunes, con solo 10 u 11 grados fuera de las horas centrales del día-- como en las máximas, que hoy y mañana se mantendrán alrededor de los 20 grados pero bajarán a los 18 ó 19 durante el fin de semana y el lunes, para después remontar --el martes-- hasta los 22 grados.
