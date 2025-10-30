La Torrente Ballester siembra el terror en A Coruña con su ‘Yayoween’

«Primero estaban un poco reticentes diciendo que esta fiesta no era suya, pero inmediatamente estaban todos pidiendo que les disfrazaran», explica Cuqui Franqueira, responsable de enfermería de la residencia de mayores Torrente Ballester, sobre la actitud de los residentes hacia la particular celebración del Samaín que este jueves hicieron por segundo año consecutivo y a la que denominan Yayoween. Ataviados con los habituales disfraces de este festejo, los mayores disfrutaron de una jornada de diversión con música, merienda e incluso un túnel del terror con personajes de películas de terror instalado en los boxes de la enfermería.

Un momento de la fiesta de ‘Yayoween’ celebrada en la residencia Torrente Ballester. | Casteleiro

«En la residencia nos caracterizamos por intentar involucrar a los mayores en las actividades que la sociedad hoy en día celebra», indica su director, Constantino Piñeiro, quien señala que aunque el Halloween «era una actividad que estaba muy lejana al perfil de los usuarios por cuestión de edad», el éxito del año pasado animó al equipo del centro a repetirla. Y en esta ocasión, además, con niños del centro de menores para «hacer una actividad intergeneracional», aprovechando el entusiasmo con el que los pequeños celebran esta fiesta.

«La verdad es que nuestros residentes siempre tienen ganas de fiesta», afirma Cuqui Franqueira, quien considera que esta residencia es «muy dinámica y siempre procura hacer un montón de actividades para los mayores», incluso para los asistidos, que también acudieron disfrazados al Yayoween.

«Todos en una medida u otra participan porque no solo es la actividad de hoy, ya que llevamos un mes organizándola e incluso el menú de este día también está adaptado», destaca Piñeiro.

Marisol Blasco, una de las residentes, se animó incluso a ser uno de los personajes del túnel del terror: «Llevo aquí año y medio y desde que entré soy la mujer más feliz, a mí ya no me tienen que preguntar, ya saben que pueden contar conmigo para todo», advirtió. «Vengo a todas las fiestas, me gustan mucho porque dan vida a los residentes, me gusta ver que la gente se divierte», señaló Carmen Corral, otra residente.

Varios barrios organizan festejos para el Samaín

Novo Mesoiro celebra hoy una ruta de truco con casi treinta locales participantes a partir de las 19.00 horas. En Os Mallos habrá un «truco o selfie» con dulces y photocalls terroríficos, mientras que el Barrio das Flores hará su Floresween para los niños y en A Torre habrá una ruta de truco o trato con una treintena de locales. Zona Obelisco organiza una actividad en la que quienes lleven una calabaza decorada a un stand situado en el Obelisco serán premiados con un regalo sorpresa.