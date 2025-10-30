Así se verían los 'rascacielos' del Parque de Oza desde diferentes puntos de A Coruña
La Junta de Compensación ha dado luz verde al proyecto de plan especial y a la documentación del trámite de evaluación ambiental
La Junta de Compensación de Parque de Oza, que agrupa a los propietarios de parcelas entre esta zona verde y O Castrillón en la que se proyectan construir mil pisos, ha dado luz verde al proyecto de plan especial y a la documentación del trámite de evaluación ambiental, que ahora deberá realizar la Xunta. Habrá 150 viviendas sociales del Ayuntamiento, que también es promotor.
La propuesta incluye tres torres de 17 plantas justo encima del parque de Oza, así como otros edificios de gran altura, y tanto el Ayuntamiento como los promotores privados justifican que se concentre los pisos en inmuebles elevados para liberar terreno.
De acuerdo con la documentación, se construirá un «funicular o ascensor inclinado» para conectar las calles Montes y Antonio Ríos, y un equipamiento preservará la sede del antiguo Ayuntamiento de Oza como elemento de «memoria».
Impacto visual en ronda de Outeiro
Sin embargo, estos edificios sí que causarán un gran impacto visual desde diferentes puntos de la ciudad, puesto que se edificarán sobre una zona elevada respecto a las calles de alrededor.
Según el plan, estos edificios suponen llaman la atención de manera relevante en el primer plano de la ronda de Outeiro, aunque el "escalonamiento progresivo de las torres contribuye a suavizar su presencia y la integración visual".
Bajando por la ronda de Outeiro al pasar la Estación de Tren encontraríamos el lugar desde donde son más visibles estas nuevas edificaciones.
Vista desde el Puerto
Estos nuevos volúmenes pasarían a formar parte del "skyline" de la ciudad y se observarían desde prácticamente todos los ángulos en los que se ve la panorámica del Castrillón.
El plan especial indica que estas torres pasarían a incorporarse al "fondo escénico de la ciudad", si bien la distancia "atenúa el impacto directo".
También insisten en que la "diversidad de alturas del tejido urbano de A Coruña facilita su integración".
Desde Monte Mero
Desde el punto más alto de los alrededores, en el Monte Mero, la vista panorámica seguirá apareciendo como un "conjunto compacto y heterogéneo". Así lo defienden los impulsores del plan.
Estos volúmenes proyectados destacan por su localización en una zona elevada de la ciudad y por su mayor altura en relación con el tejido residencial del entorno.
Según explican, desde esta posición alejada la propuesta "es visible confundiéndose con las edificaciones situadas en la zona de Eirís, puesto que su diversidad volumétrica característica de la ciudad favorecen su integración en el conjunto urbano".
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña