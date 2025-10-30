Así se verían los 'rascacielos' del Parque de Oza desde diferentes puntos de A Coruña

La Junta de Compensación de Parque de Oza, que agrupa a los propietarios de parcelas entre esta zona verde y O Castrillón en la que se proyectan construir mil pisos, ha dado luz verde al proyecto de plan especial y a la documentación del trámite de evaluación ambiental, que ahora deberá realizar la Xunta. Habrá 150 viviendas sociales del Ayuntamiento, que también es promotor.

La propuesta incluye tres torres de 17 plantas justo encima del parque de Oza, así como otros edificios de gran altura, y tanto el Ayuntamiento como los promotores privados justifican que se concentre los pisos en inmuebles elevados para liberar terreno.

De acuerdo con la documentación, se construirá un «funicular o ascensor inclinado» para conectar las calles Montes y Antonio Ríos, y un equipamiento preservará la sede del antiguo Ayuntamiento de Oza como elemento de «memoria».

Impacto visual en ronda de Outeiro

Sin embargo, estos edificios sí que causarán un gran impacto visual desde diferentes puntos de la ciudad, puesto que se edificarán sobre una zona elevada respecto a las calles de alrededor.

Vista desde la intersección de ronda de Outeiro con la avenida Alcalde Pérez Ardá / LOC

Según el plan, estos edificios suponen llaman la atención de manera relevante en el primer plano de la ronda de Outeiro, aunque el "escalonamiento progresivo de las torres contribuye a suavizar su presencia y la integración visual".

Vista desde la ronda de Outeiro / LOC

Bajando por la ronda de Outeiro al pasar la Estación de Tren encontraríamos el lugar desde donde son más visibles estas nuevas edificaciones.

Vista desde el paso elevado de la ronda de Outeiro sobre Alfonso Molina / LOC

Vista desde el Puerto

Estos nuevos volúmenes pasarían a formar parte del "skyline" de la ciudad y se observarían desde prácticamente todos los ángulos en los que se ve la panorámica del Castrillón.

Vista desde la plaza de Ourense / LOC

El plan especial indica que estas torres pasarían a incorporarse al "fondo escénico de la ciudad", si bien la distancia "atenúa el impacto directo".

Vista aproximada desde la avenida Porto da Coruña / LOC

También insisten en que la "diversidad de alturas del tejido urbano de A Coruña facilita su integración".

Desde Monte Mero

Desde el punto más alto de los alrededores, en el Monte Mero, la vista panorámica seguirá apareciendo como un "conjunto compacto y heterogéneo". Así lo defienden los impulsores del plan.

Vista desde la calle Carré Alvarellos / LOC

Estos volúmenes proyectados destacan por su localización en una zona elevada de la ciudad y por su mayor altura en relación con el tejido residencial del entorno.

Vista desde el Monte Mero, junto al colegio de Maristas / LOC

Según explican, desde esta posición alejada la propuesta "es visible confundiéndose con las edificaciones situadas en la zona de Eirís, puesto que su diversidad volumétrica característica de la ciudad favorecen su integración en el conjunto urbano".