La Xunta propone declarar de valor cultural 38 bienes situados en el litoral de A Coruña

Elementos arqueológicos, etnológicos e industriales integran el nuevo Catálogo de Bienes de Valor Cultural en el Litoral elaborado por la Xunta para toda la comunidad gallega y que en el municipio de A Coruña identifica la presencia de 38, muchos de ellos edificios públicos o privados, además de infraestructuras, construcciones históricas y monumentos.

Este listado de bienes, que ahora se somete a información pública, es una iniciativa prevista en la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia y su finalidad es favorecer el desarrollo sostenible de la costa mediante la protección del patrimonio cultural situado al borde del mar.

El catálogo contabiliza en toda la costa gallega 1.582 elementos con valor patrimonial, arquitectónico o cultural, de los que 812, más de la mitad son bienes arquitectónicos o industriales, por lo que el Gobierno gallego señala que «podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación y protección».

Mareógrafo del puerto. / Carlos Pardellas

Según apunta sobre esta cuestión, esa posibilidad permitiría desarrollar en esos elementos «proyectos que sean compatibles y respeten los valores y características que precisamente le valieron su catalogación», aunque un repaso al listado de bienes ubicados en A Coruña revela que es difícil que alguno de ellos pueda tener un uso diferente al que poseen en la actualidad, mientras que de otros tan solo se conservan restos de lo que fueron en el pasado.

Un recorrido de sur a norte de la costa del municipio sitúa a la Casa Grande de A Pasaxe, levantada por la familia Wonenburger en los años treinta del siglo pasado, como el primero de los bienes de valor cultural recopilados por la Xunta. Se trata de un inmueble en buen estado de conservación y rodeado de una finca con jardines en el que destaca una amplia galería de madera que mira hacia la ría de O Burgo. A corta distancia se hallan las casas de pescadores de As Xubias de Abaixo, que forman un núcleo tradicional. El proyecto que pretende desarrollar en la zona el fondo inversor Gingko Advisor prevé la restauración de todas esas construcciones.

Petroglifo de punta Herminia. | LOC

En la punta de Oza, sobre la playa del mismo nombre, el catálogo sitúa el faro y la batería defensiva que se conocen también con esa denominación. La señal marítima, hoy en desuso, fue construida en 1917 sobre la instalación militar levantada en el siglo XVIII y ahora uno de los espacios municipales TEU.

También figura en el documento el enrejado del cierre del puerto en el muelle de San Diego, aunque, curiosamente, no se menciona el muro sobre el que se asienta y que posee protección por su valor histórico. En el recinto portuario se encuentra además el Mareógrafo del muelle de Calvo Sotelo, construido en 1948 y el único de los diez existentes en España que se halla en la costa atlántica.

Real Club Náutico. | Iago López

El catálogo menciona la batería de San Diego, de la que solo se conservan restos de su estructura en instalaciones industriales en el muelle de ese mismo nombre. Tampoco quedan más que vestigios del Cementerio Judío de A Palloza, sobre el que ahora se levantan instalaciones pesqueras del puerto. En ese mismo lugar la Xunta sitúa la cubierta de la Lonja de Camiones, instalación industrial que la Autoridad Portuaria desmontó el pasado agosto ante su mal estado, por lo que deberá ser retirada del catálogo. El enrejado y las puertas del recinto portuario en los muelles de A Palloza y de Calvo Sotelo y en la Dársena aparecen igualmente en esta relación de bienes que deben ser conservados.

En el fondo marino se localiza el yacimiento romano del muelle del Centenario, donde aparecieron restos arqueológicos durante unos trabajos de dragado que hacen sospechar de la existencia de más restos bajo las aguas del puerto.

Murallas de O Parrote. | Víctor Echave

En la zona de la avenida do Porto se incluyen tres edificios de propiedad pública que se hallan en uso. El primero de ellos es la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia, construido a mediados del siglo XX y que albergó la delegación regional del Ministerio de Obras Públicas. En sus proximidades se halla la antigua Comandancia de Marina, de la misma época que el anterior y hoy sede de la Subdelegación del Ministerio de Defensa, y a continuación el edificio de Aduanas, levantado en las primeras décadas del siglo pasado.

La Xunta incluye en el catálogo las fuentes de piedra de los jardines de Méndez Núñez, ubicadas en los monumentos de Concepción Arenal y Curros Enríquez, así como en ese mismo entorno los edificios Atalaya, La Terraza y Kiosko Alfonso —el primero con uso hostelero, el segundo futura sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y el tercero sala municipal de exposiciones—, además del teatro Colón.

Coraza del Orzán. | Víctor Echave

También se integra en el listado el edificio de la Autoridad Portuaria, inaugurado en 1954, a corta distancia de la sede del Real Club Náutico, construida en 1950, y, ya al pie de la Ciudad Vieja, las murallas de O Parrote, que formaban parte del sistema defensivo de A Coruña, y los elementos del paseo del mismo nombre.

El petroglifo del Polvorín de Monte Alto, también forma parte del catálogo y se exhibe ahora en el museo del castillo de San Antón, que es otro de los bienes de esta relación, al igual que la antigua Aula Náutica del dique de abrigo, hoy en día cerrada tras haber albergado una cafetería y restaurante. La Torre de Control de Tráfico Marítimo, levantada a principios de los noventa, y el Centro Oceanográfico, de mediados de los setenta, son otros dos edificios públicos incluidos en el catálogo.

En la zona de la Torre se incluyen los restos de murallas existentes en Durmideiras, el propio faro romano, los petroglifos de Pena da Brúxula, punta Herminia y la península de la Torre, además de un grabado histórico situado en las proximidades. En la ensenada donde se hallan las playas urbanas se localizan la Coraza del Orzán y los Arcados de Riazor, y más allá, la iglesia y el cementerio de San Roque de Fóra.