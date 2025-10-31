Nueva reunión sin avances para descentralizar los estudios de Medicina en A Coruña y Vigo
Sanidade pide «dejarse de localismos y de intereses personales»
La UDC llevará al Consello de Goberno un informe del proceso
Ana Blasco
Sin avances. Así se cerró este viernes la reunión telemática para la descentralización del grado de Medicina que mantuvieron los rectores de las tres universidades gallegas y a la que se unieron los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, según fuentes conocedoras de las negociaciones, que avanzan otro encuentro la próxima semana.
Fuentes universitarias señalan que no ha habido movimientos significativos en la negociación, y que los presentes quedaron emplazados para una nueva reunión. Las mismas fuentes detallan también que no habrá declaraciones hasta que avance o finalice el proceso. Lo mismo reafirmó, al ser preguntado por la cuestión, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, que avanzó que «no habrá declaraciones hasta el final del proceso negociador o hasta que alcancemos otro consenso». Eso sí, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha anunciado que la próxima semana convocará una rueda de prensa «para dar cuenta del proceso y de los pasos a seguir pola USC».
El rector coruñés, Ricardo Cao, sí informará al Consello de Goberno de la UDC del estado del proceso, y llevará a la próxima reunión del órgano un informe que da cuenta de los avances en las negociaciones. Tampoco ha habido movimientos en la Xunta. El conselleiro de Sanidade recordó que la «proposición» de la Xunta «es la misma desde el principio»: la «descentralización de Medicina en Vigo y A Coruña en el cuarto, quinto y sexto curso». «Y a trabajar bajo ese parámetro», agregó.
«Hay que dejarse de localismos e intereses personales. Centrarse en lo realmente importante, que los alumnos de Medicina tengan la mejor formación posible, aprovechando toda la infraestructura que tenemos, excelente», señaló. Sobre la posibilidad de que no haya acuerdo, dijo: «Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente».
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado esta semana a un consenso en el grupo de trabajo que se había designado para la negociación, por lo que se espera que se vuelva a convocar próximamente. Desde verano, el diálogo había pasado a manos de los rectores.
