Bebeto encenderá las luces de Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Bebeto será el encargado de encender las luces de Navidad en A Coruña. El exdeportivista, uno de los mejores futbolistas de la historia del Deportivo y de Brasil, activará el alumbrado navideño en María Pita el próximo 28 de noviembre, según ha informado hoy el Concello.

Un grupo de niños coruñeses acompañarán al astro brasileño en el acto inaugural de la Navidad en A Coruña.

El encendido de las luces navideñas será en la plaza de María Pita, como ya ocurrió en 2024. “Es un honor que una persona tan querida por todos los coruñeses se prestase a abrir una de las épocas más especiales del año", ha declarado la alcaldesa, Inés Rey.

El acto de encendido del alumbrado navideño con Bebeto en A Coruña irá precedido de una actuación musical para todos los públicos. El Concello adelanta también que la víspera, es decir, el 27 de noviembre, Bebeto participará en un coloquio con escolares de colegios públicos de A Coruña en el auditorio del Ágora. El encuentro abordará los valores deportivos aplicados a la educación.

José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, llegó al RC Deportivo en el verano de 1992 procedente del brasileño Vasco da Gama y fue uno de los futbolistas más detacados y carismáticos en la historia del club coruñés, además de uno de los más admirados y queridos. En su primer año de blanquiazul fue máximo goleador de la Liga española e hizo historia en el Dépor al marcar contra todos los equipos del campeonato en una misma temporada, según recuerda el Ayuntamiento en un comunicado.

