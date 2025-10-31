El BNG exige mejor servicio de bus urbano
El «empeoramiento» del servicio de transporte público urbano apreciado por el BNG hará que su concejala Avia Veira reclame al Gobierno local en el pleno del próximo jueves mediante una pregunta oral que se mejoren sus frecuencias para evitar que vayan abarrotados. Para la edil nacionalista, la caducidad del contrato de la Compañía de Tranvías no sirve de excusa, ya que considera que hubo tiempo para licitar el contrato y que el Concello tiene herramientas para actuar.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»