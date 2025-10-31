El BNG exige mejor servicio de bus urbano

El «empeoramiento» del servicio de transporte público urbano apreciado por el BNG hará que su concejala Avia Veira reclame al Gobierno local en el pleno del próximo jueves mediante una pregunta oral que se mejoren sus frecuencias para evitar que vayan abarrotados. Para la edil nacionalista, la caducidad del contrato de la Compañía de Tranvías no sirve de excusa, ya que considera que hubo tiempo para licitar el contrato y que el Concello tiene herramientas para actuar.