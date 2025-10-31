Los bomberos de A Coruña acuden de madrugada a un piso de Fernando Macías por una inundación
Ha ocurrido pasadas las 04.30h
Los bomberos de A Coruña han acudido hoy de madrugada un piso de la calle Fernando Macías por un aviso de inundación en una vivienda. Según el parte de la intervención, ocurrió pasadas las 04.30 horas y la intervención estuvo provocada por la entrada de agua en un cuarto piso debido a la inundación de la planta superior.
Los efectivos del servicio municipal de emergencias señalan que a su llegada el problema ya había sido solucionado.
Esta intervención coincide con una madrugada que ha sido muy lluviosa en la ciudad. Las precipitaciones han sido intensas e incluso con aparato eléctrico en el tramo entre las 03.00 y las 04.00 horas.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»