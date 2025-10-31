Los bomberos de A Coruña acuden de madrugada a un piso de Fernando Macías por una inundación

Los bomberos de A Coruña han acudido hoy de madrugada un piso de la calle Fernando Macías por un aviso de inundación en una vivienda. Según el parte de la intervención, ocurrió pasadas las 04.30 horas y la intervención estuvo provocada por la entrada de agua en un cuarto piso debido a la inundación de la planta superior.

Los efectivos del servicio municipal de emergencias señalan que a su llegada el problema ya había sido solucionado.

Esta intervención coincide con una madrugada que ha sido muy lluviosa en la ciudad. Las precipitaciones han sido intensas e incluso con aparato eléctrico en el tramo entre las 03.00 y las 04.00 horas.