A Coruña despide al periodista Emilio Quesada
El veterano cronista falleció este viernes a los 95 años
A Coruña
El periodismo coruñés llora este viernes al veterano periodista Emilio Quesada, fallecido en las últimas horas en A Coruña a los 95 años. Además de ejercer el periodismo a lo largo de varias décadas, se desempeñó profesionalmente como abogado, funcionario, profesor y hasta concejal en el Concello durante más de tres lustros.
Como periodista, ejerció en diarios como El Ideal Gallego, la Hoja del Lunes o la Voz de Galicia como colaborador. La Asociación de la Prensa de A Coruña le dedica anualmente un premio periodístico que lleva su nombre, que resalta los valores históricos o actuales de A Coruña, de sus instituciones o de sus habitantes.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»