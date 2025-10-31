Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña despide al periodista Emilio Quesada

El veterano cronista falleció este viernes a los 95 años

Emilio Quesada, en una foto del año pasado

Emilio Quesada, en una foto del año pasado / Iago Lopez

Marta Otero Mayán

A Coruña

El periodismo coruñés llora este viernes al veterano periodista Emilio Quesada, fallecido en las últimas horas en A Coruña a los 95 años. Además de ejercer el periodismo a lo largo de varias décadas, se desempeñó profesionalmente como abogado, funcionario, profesor y hasta concejal en el Concello durante más de tres lustros.

Como periodista, ejerció en diarios como El Ideal Gallego, la Hoja del Lunes o la Voz de Galicia como colaborador. La Asociación de la Prensa de A Coruña le dedica anualmente un premio periodístico que lleva su nombre, que resalta los valores históricos o actuales de A Coruña, de sus instituciones o de sus habitantes.

