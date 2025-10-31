A Coruña se vuelca con la noche más lúgubre del año

La expansión alcanzada por la festividad del Samaín en la ciudad hizo que este viernes se poblase de centenares de personas de todas las edades que se vistieran y maquillaran de la forma más lúgubre posible para disfrutar de esta singular jornada. Hubo, además, quienes ni siquiera esperaron a que terminara su actividad laboral para sumarse al festejo, ya que acudieron a sus puestos de trabajo disfrazados, como sucedió en algunos comercios e incluso en supermercados.

Niños jugando al truco o trato en un local de Orillamar.

El hecho de que fuera una jornada no lectiva favoreció la presencia de escolares en las calles ya por la mañana, aunque fue por la tarde cuando más pudieron vivir la fiesta gracias a las actividades programadas en trece centros cívicos. El Concello no fue el único en promover estas iniciativas, ya que en varios barrios vecinos y comerciantes impulsaron desfiles de disfrazados, actividades recreativas y rutas de pequeños en busca de dulces al grito del tradicional «truco o trato», como sucedió en lugares como O Castrillón, Novo Mesoiro, Os Mallos, Barrio de las Flores, Monte Alto o Zona Obelisco, cuyas calles se poblaron de personajes de lo más pintoresco.

Puesto con calabazas decoradas en el Obelisco. | Casteleiro

También las empresas se lanzaron a ofertar sus propias propuestas para pasar un Samaín diferente, como Estrella Galicia, que organizó un «maridaje ancestral» de cinco cervezas artesanas de otros tantos países con platos elaborados o inspirados en recetas antiguas. Los cines de Marineda City tampoco quisieron quedarse atrás en una noche dedicada a lo truculento y programaron casi siete horas de proyección de películas de terror de forma ininterrumpida que hicieron las delicias de los aficionados a los sustos ante la gran pantalla.