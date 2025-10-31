El director del Coro de la Sinfónica de Galicia: «Escuchamos algo realmente bello en el ensayo»

La Orquesta Sinfónica de Galicia programa para este viernes y sábado el Réquiem de Mozart, pero en una versión que nunca antes había interpretado, la de Robert Levin. Los conciertos serán a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera y al frente de las formaciones estará el maestro Roberto González-Monjas, director titular de las Sinfónica.

¿Qué tiene de diferente esta versión del Réquiem de Mozart?

Mozart no llegó a terminar esta obra. Recibió un encargo, se sabe que del conde Franz von Walsegg-Stuppach, pero mientras lo componía falleció. Solo había llegado a la mitad de la obra, hasta el compás número 8, el Lacrimosa. La viuda de Mozart, Constanze, quería recibir el dinero del encargo, entonces ella le encomendó a algunos alumnos que terminasen ese Réquiem. Lo hizo de una manera precipitada y con bastante urgencia. Precisamente, la versión que más se interpreta es la de su discípulo Franz Xaver Süssmayr, porque fue la primera que se finalizó, lo que pasa es que Süssmayr no era muy habilidoso con ciertas cosas, como con los desarrollos de fugas. De esta obra se han hecho muchísimas versiones basándose en los documentos que tenía Constanze y los borradores que Mozart dejó escritos. Una de las que se entiende que más se aproximan al lenguaje de Mozart por su escritura, por su orquestación y por su desarrollo melódico es la de Robert Levin, escrita ya en el siglo XX.

¿Por qué son tan diferentes las versiones, tuvo acceso a más documentación que Süssmayr?

Quizá contó con la misma, pero tuvo también la perspectiva temporal y tiene un conocimiento muy profundo de la obra de Mozart. Él no solamente tiene versiones del Réquiem de Mozart sino también de otras obras del propio autor. Está considerada como una de las personas que más domina el lenguaje mozartiano del mundo. Lo que hace especial esta versión es que todo el Réquiem tiene una conexión, un hilo conductor con el primer motivo que aparece en la obra. Una de las novedades que se van a escuchar en A Coruña es que la fuga que concluye la segunda parte del Réquiem está basada en una melodía que es la inversión de la melodía principal del Réquiem. Esto era algo típico que se hacía en Viena en aquella época.

Y en estas actuaciones cuentan con el coro, ¿ha sido un reto para sus miembros enfrentarse a esta versión menos conocida?

Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo para asentar una forma de interpretar los estilos musicales, en este caso el clasicismo. Llevamos tiempo ya trabajando sobre autores que nos conducen a hacer Mozart de la manera más pura posible. Hemos hecho Haydn, Cherubini, Beethoven... Los conciertos siempre son un reto, pero es nos llega en un momento idóneo. El ensayo del miércoles, el primero con la orquesta, fue fabuloso. Roberto y yo nos mirábamos con cara de satisfacción por poder escuchar lo que se estaba produciendo, era realmente bello. Él tiene especial predilección por esta versión, además porque conoce personalmente a Robert Levin, que sigue vivo.