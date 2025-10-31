AGENDA DE OCIO
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 31 de octubre
Visitas, firmas de libro, conciertos o poesía entre los planes de hoy en la ciudad
Visita guiada al Palacio de Capitanía General
11.00 horas | La visita se hará por el patio interior, la Sala de Honor, la Sala de Alfonso XIII, el Salón del Trono, el Pasillo de los Espejos, y el aljibe original del Palacio.
Palacio de Capitanía
Eduardo Caamaño firma su libro
19.00 horas | El escritor Eduardo Caamaño participará en el ‘Halloween de libros’ de la Librería Arenas, donde firmará su libro El curioso libro de las muertes absurdas.
Librería Arenas
Película en el planetario de la Casa de las Ciencias
18.00 horas | La Casa de las Ciencias renueva la programación de su planetario con la proyección de La gran aventura del sistema solar, un producción inversiva y familiar.
Casa de las Ciencias
La Sinfónica y su coro interpretan a Mozart
20.00 horas | El Coro y la Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerán la misa de difuntos que Wolfgang Amadeus Mozart dejó inconclusa a su muerte interpretando Réquiem.
Palacio de la Ópera
Proyección de una ganadora del Oscar
20.30 horas | El festival Animacción proyecta la gran joya de la animación de 2024, Flow, un mundo que salvar, película que ganó el Oscar a mejor película animada.
Filmoteca de Galicia
Recital de poesía de Elsa Moreno
19.00 horas | Dentro del ciclo Nexos, la poeta Elsa Moreno hará un recital que dialogará con la memoria de María Casares en la Casa Casares Quiroga.
Casa Museo Casares Quiroga
Y más planes en nuestra guía del Samaín
