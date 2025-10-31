Perros coruñeses de la Policía Nacional desmantelan un punto de venta de drogas en Ribeira

Agentes policiales de la Comisaría de Ribeira, la Unidad de Prevención y Reacción y Guías caninos de la Comisaría Provincial de Lonzas, en A Coruña, llevaron a cabo una operación antidroga este jueves por la que han sido detenidas dos personas por tráfico de drogas. El dispositivo llevó por nombre ROSE II.

Según explican en una nota de prensa, tras varios meses de investigación, se ha procedido a desmantelar un importante punto negro de tráfico de drogas en Ribeira, dedicada al suministro de sustancias estupefacientes en toda la comarca del Barbanza.

El principal investigado utilizaba su vivienda familiar para la venta de drogas e incluso permitía su consumo en el interior. La otra persona detenida le daba apoyo y hacía las veces del principal investigado cuando este se encontraba ausente.

Material incautado en el operativo / LOC

La Policía Nacional destaca como resultado de los dos registros la incautación de 1.092 gramos de cocaína, 7,2 gramos de heroína y de 31.080 euros. Además se han podido intervenir balanzas de precisión y útiles para la manipulación de la droga, sustancia para el corte y su adulteración, cuadernos con anotaciones que infieren las distintas compraventas de droga al por menor, dos pistolas simuladas, tres escopetas, una catana, varios efectos de procedencia desconocida como tres patinetes eléctricos y una bicicleta eléctrica.