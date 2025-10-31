Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Perros coruñeses de la Policía Nacional desmantelan un punto de venta de drogas en Ribeira

Dos personas han sido detenidas

Operativo contra el tráfico de drogas en Ribeira

Operativo contra el tráfico de drogas en Ribeira

RAC

RAC

Agentes policiales de la Comisaría de Ribeira, la Unidad de Prevención y Reacción y Guías caninos de la Comisaría Provincial de Lonzas, en A Coruña, llevaron a cabo una operación antidroga este jueves por la que han sido detenidas dos personas por tráfico de drogas. El dispositivo llevó por nombre ROSE II.

Según explican en una nota de prensa, tras varios meses de investigación, se ha procedido a desmantelar un importante punto negro de tráfico de drogas en Ribeira, dedicada al suministro de sustancias estupefacientes en toda la comarca del Barbanza.

El principal investigado utilizaba su vivienda familiar para la venta de drogas e incluso permitía su consumo en el interior. La otra persona detenida le daba apoyo y hacía las veces del principal investigado cuando este se encontraba ausente.

Material incautado en el operativo

Material incautado en el operativo / LOC

La Policía Nacional destaca como resultado de los dos registros la incautación de 1.092 gramos de cocaína, 7,2 gramos de heroína y de 31.080 euros. Además se han podido intervenir  balanzas de precisión y útiles para la manipulación de la droga, sustancia para el corte y su adulteración, cuadernos con anotaciones que infieren las distintas compraventas de droga al por menor, dos pistolas simuladas, tres escopetas, una catana, varios efectos de procedencia desconocida como tres patinetes eléctricos y una bicicleta eléctrica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
  2. Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
  3. Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
  4. Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
  5. Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
  6. El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
  7. A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
  8. El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»

A Coruña despide al periodista Emilio Quesada

A Coruña despide al periodista Emilio Quesada

La Xunta impulsará pisos con módulos prefabricados en Monte Mero

La Xunta impulsará pisos con módulos prefabricados en Monte Mero

Perros coruñeses de la Policía Nacional desmantelan un punto de venta de drogas en Ribeira

Perros coruñeses de la Policía Nacional desmantelan un punto de venta de drogas en Ribeira

Bebeto encenderá las luces de Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Bebeto encenderá las luces de Navidad en A Coruña el 28 de noviembre

Guía para no perderse ningún plan del Samaín en A Coruña

Guía para no perderse ningún plan del Samaín en A Coruña

Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña

Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña

Rueda defiende descentralizar Medicina: «Es la solución»

Rueda defiende descentralizar Medicina: «Es la solución»

Así se verían los 'rascacielos' del Parque de Oza desde diferentes puntos de A Coruña

Así se verían los 'rascacielos' del Parque de Oza desde diferentes puntos de A Coruña
Tracking Pixel Contents