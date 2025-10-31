Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas

No habrá hotel en el edificio de las Inmaculadas. O, al menos, no lo habrá por el momento. Así lo ha determinado la comisión que vela por el cumplimiento del plan especial de la Ciudad Vieja. En su dictamen, obligatorio y vinculante, un alojamiento turístico no casa con los usos permitidos para el edificio de Puerta Real, que hasta hace unos meses operaba como sede de las religiosas de María Inmaculada, y que el pasado julio estas vendieron al promotor José Souto Meizoso, impulsor, entre otros proyectos en A Coruña, del Hotel Hilton y del Marineda City.

La comisión de técnicos del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) ha dictaminado que el uso hotelero no es compatible con el ordenamiento urbanístico. En su informe, los técnicos de la comisión ratifican que el uso dotacional previsto en el plan es asistencial, con la capilla de uso religioso, lo que hace incompatible instalar un hotel en el inmueble. Lo hacen en respuesta a una consulta sobre la viabilidad de implantar este tipo de negocio en el céntrico edificio, que actualmente no dispone de ningún nivel de protección determinado.

La comisión Pepri también responde que el plano aportado por los interesados en implantar ese uso no se corresponde con lo previsto en el plan especial, que recoge específicamente el uso dotacional asistencial del edificio. Al respecto de esta solicitud, existe también un informe del departamento Planeamiento, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, que se va a incorporar al expediente. Este uso dotacional es una condición que blinda las actividades que le permite albergar al edificio la normativa municipal, que se limitan a usos asistenciales para la juventud, la infancia y los ancianos y las personas con movilidad reducida o vulnerables, que son los que el plan especial recoge como prioritarios.

En este documento, que es el que rige sobre los usos que podrá acoger el inmueble, están específicamente prohibidos el residencial, el hotelero y el relacionado con la apertura de pisos turísticos. Este documento es anterior a la ordenanza, aprobada recientemente, sobre las viviendas de uso turístico, que limita esta actividad a bajos, primeras plantas y edificios exclusivos. El Gobierno local aclaró el pasado julio, a preguntas de este diario, que «no está previsto cambiar el planeamiento para cambiar la actividad del edificio», lo que reafirma lo declarado por la alcaldesa en 2019, tras la anterior operación inmobiliaria en el edificio. Ese año, las religiosas cerraron con una sociedad del fondo de inversión internacional ASG Homes Propcorp una opción de compra del inmueble por 7,6 millones de euros que, finalmente, no se consumó y que abrió la puerta a la operación inmobiliaria que Souto cerró con la congregación.

Para entonces, Rey había especificado que el Pepri no permitía que se construyese un hotel en esta ubicación y aclaraba que el documento no se modificaría para ese fin. El Gobierno local se reafirmó en verano en que no estaba «previsto» cambiar el documento para que se ofrezcan usos diferentes a los dotacionales en este edificio, por lo tanto, de momento, sigue blindado que este inmueble siga teniendo un uso de atención a los mayores, a los jóvenes y a los niños o a personas vulnerables o con movilidad reducida.

El edificio fue construido en 1971 y, desde entonces, sirvió como residencia femenina y colegio mayor. Las religiosas lo desalojaron en 2019, después de haber firmado con el fondo de inversión la opción de compra, y, desde entonces, no ha tenido actividad.

El edificio, que tiene una superficie construida de 6.390 metros cuadrados, es propiedad desde principios de este verano de la sociedad limitada Eurocrunia Invests, de la que José Souto es administrador único. Este empresario presidió, durante 40 años, el grupo Tecam, con filiales dedicadas al negocio hotelero o mobiliario de oficinas, pero que acabó cayendo en concurso de acreedores durante la crisis. También promovió iniciativas como el centro comercial Marineda City junto a otros promotores, e impulsó el hotel DoubleTree by Hilton en el antiguo edificio de la Red Eléctrica en Zalaeta a través de la gestora hotelera Center Coruña Hoteles. Con la sociedad matriz del grupo, Irta Invest, promovió también el Ibis Styles de Agrela.