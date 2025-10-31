El PP denuncia «recortes» en la política social del Concello
A Coruña
El Partido Popular denuncia los «recortes» que a su juicio realiza el Gobierno local en los programas sociales municipales a pesar del aumento de los impuestos un 3% el año pasado. Asegura que el talón restaurante perdió casi cien usuarios y que no se actualiza su importe y su partida presupuestaria no aumenta desde 2015.
También reprocha que en los dos últimos cursos mil escolares no hayan accedido a las becas comedor según sus datos y que se llevará al pleno del próximo jueves el aumento del copago en el servicio de ayuda a domicilio, tras haberlo subido un 3% el año pasado. Añade que en 2024 el Concello dejó sin ejecutar un millón de euros para emergencia y renta social y que en este año redujo en 1,2 millones estas partidas.
