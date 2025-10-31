Rueda defiende descentralizar Medicina: «Es la solución»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió, una vez más, la descentralización de la titulación de Medicina, a pesar de que A Coruña y Vigo han pedido su propia facultad. «Hay un grupo de trabajo. Lo mejor es una facultad de Medicina con docencia descentralizada. Tenemos estupendos profesionales y es bueno que trabajen conjuntamente para conseguir la mejor docencia», comentó a preguntas de los medios. Para Rueda, «la mejor solución» es la descentralización.

Sin embargo, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, manifestó hace unos días que sabe qué es «lo mejor para Galicia», en referencia a la propuesta de la UDC para implantar la titulación a su oferta en el año 2027. Tachó de «inflexible» la postura de Santiago en estas negociaciones.