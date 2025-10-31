Rueda defiende descentralizar Medicina: «Es la solución»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió, una vez más, la descentralización de la titulación de Medicina, a pesar de que A Coruña y Vigo han pedido su propia facultad. «Hay un grupo de trabajo. Lo mejor es una facultad de Medicina con docencia descentralizada. Tenemos estupendos profesionales y es bueno que trabajen conjuntamente para conseguir la mejor docencia», comentó a preguntas de los medios. Para Rueda, «la mejor solución» es la descentralización.
Sin embargo, el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, manifestó hace unos días que sabe qué es «lo mejor para Galicia», en referencia a la propuesta de la UDC para implantar la titulación a su oferta en el año 2027. Tachó de «inflexible» la postura de Santiago en estas negociaciones.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»