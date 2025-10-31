El tiempo en A Coruña: Aemet prevé más días de lluvia ¿Hasta cuándo?
Consulta la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para la primera semana de noviembre
La lluvia está siendo esta semana la gran protagonista del otoño en A Coruña y si octubre se despide paraguas en mano parece que el arranque de noviembre no será menos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones en la ciudad y su área tanto hoy como durante varias jornadas más. ¿Hasta cuándo? A continuación detallamos el pronóstico meteorológico de la Aemet para Galicia con el fin de concretar qué tiempo hará en A Coruña durante este fin de semana --festivo por la celebración de Todos los Santos y el Samaín-- y la primera semana de noviembre.
Lo primero que se ve en la predicción de Aemet para A Coruña a una semana vista es que en el mapa del tiempo el símbolo de la lluvia aparece todos los días como mínimo hasta el próximo miércoles 5 de noviembre. No lloverá con la misma intensidad ni con igual persistencia durante todas las jornadas pero, salvo este domingo por la tarde, habrá que tener a mano el paraguas porque el pronóstico augura días lluviosos durante toda la primera semana de noviembre.
De momento hoy viernes, 31 de octubre, la Aemet prevé chubascos a lo largo de toda la jornada en A Coruña. Ya durante la madrugada se han registrado lluvias intensas e incluso con aparato eléctrico en el tramo entre las 03.00 y las 04.00 horas. El pronóstico para este último día del mes de octubre en A Coruña anuncia una elevada probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, así que la noche de Halloween estará pasada por agua en la ciudad y en la comarca coruñesa. Para el litoral coruñés está activado el aviso amarillo por olas de hasta 5 metros y rachas de viento de hasta 60 km/h. En otras zonas de Galicia hay alertas por temporal con riesgo por acumulación de lluvias. Las temperaturas en A Coruña se mantendrán entre los 16 grados de mínima y los 20 de máxima.
Mañana sábado 1 de noviembre, día festivo por la festividad de Todos los Santos --y con actividades también por la celebración de Samaín en A Coruña--, será también un día con alta probabilidad de lluvias aunque Aemet no descarta que puedan abrirse claros durante la mañana y también por la tarde. Los termómetros bajan; la mínima caerá hasta los 13 grados y la máxima se quedará en 19 grados, y se mantiene el aviso amarillo en la costa por oleaje y viento.
Para el domingo día 2 la Aemet prevé una mañana con alternancia de nubes, claros y chubascos, y ya a partir del mediodía decae la probabilidad de lluvias, así que si se cumplen los pronósticos escampará durante la segunda mitad de la jornada dominical.
El lunes día 3 de noviembre, regresan las precipitaciones, aunque previsiblemente también se abrirá claros a lo largo de la jornada, y ya el martes 4 de noviembre los coruñeses volverán a abrir el paraguas. El miércoles día 5 también será un día marcado por la inestabilidad atmosférica en A Coruña y buena parte de Galicia, así que a día de hoy el área coruñesa tiene por delante una primera semana de noviembre con tiempo otoñal. Más información.
