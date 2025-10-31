El tiempo en A Coruña: Aemet prevé más días de lluvia ¿Hasta cuándo?

La lluvia está siendo esta semana la gran protagonista del otoño en A Coruña y si octubre se despide paraguas en mano parece que el arranque de noviembre no será menos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones en la ciudad y su área tanto hoy como durante varias jornadas más. ¿Hasta cuándo? A continuación detallamos el pronóstico meteorológico de la Aemet para Galicia con el fin de concretar qué tiempo hará en A Coruña durante este fin de semana --festivo por la celebración de Todos los Santos y el Samaín-- y la primera semana de noviembre.

Lo primero que se ve en la predicción de Aemet para A Coruña a una semana vista es que en el mapa del tiempo el símbolo de la lluvia aparece todos los días como mínimo hasta el próximo miércoles 5 de noviembre. No lloverá con la misma intensidad ni con igual persistencia durante todas las jornadas pero, salvo este domingo por la tarde, habrá que tener a mano el paraguas porque el pronóstico augura días lluviosos durante toda la primera semana de noviembre.

De momento hoy viernes, 31 de octubre, la Aemet prevé chubascos a lo largo de toda la jornada en A Coruña. Ya durante la madrugada se han registrado lluvias intensas e incluso con aparato eléctrico en el tramo entre las 03.00 y las 04.00 horas. El pronóstico para este último día del mes de octubre en A Coruña anuncia una elevada probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, así que la noche de Halloween estará pasada por agua en la ciudad y en la comarca coruñesa. Para el litoral coruñés está activado el aviso amarillo por olas de hasta 5 metros y rachas de viento de hasta 60 km/h. En otras zonas de Galicia hay alertas por temporal con riesgo por acumulación de lluvias. Las temperaturas en A Coruña se mantendrán entre los 16 grados de mínima y los 20 de máxima.

Mañana sábado 1 de noviembre, día festivo por la festividad de Todos los Santos --y con actividades también por la celebración de Samaín en A Coruña--, será también un día con alta probabilidad de lluvias aunque Aemet no descarta que puedan abrirse claros durante la mañana y también por la tarde. Los termómetros bajan; la mínima caerá hasta los 13 grados y la máxima se quedará en 19 grados, y se mantiene el aviso amarillo en la costa por oleaje y viento.

Para el domingo día 2 la Aemet prevé una mañana con alternancia de nubes, claros y chubascos, y ya a partir del mediodía decae la probabilidad de lluvias, así que si se cumplen los pronósticos escampará durante la segunda mitad de la jornada dominical.

El lunes día 3 de noviembre, regresan las precipitaciones, aunque previsiblemente también se abrirá claros a lo largo de la jornada, y ya el martes 4 de noviembre los coruñeses volverán a abrir el paraguas. El miércoles día 5 también será un día marcado por la inestabilidad atmosférica en A Coruña y buena parte de Galicia, así que a día de hoy el área coruñesa tiene por delante una primera semana de noviembre con tiempo otoñal.