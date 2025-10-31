La Xunta impulsará pisos con módulos prefabricados en Monte Mero

La Xunta impulsará pisos con módulos prefabricados en el ámbito de Monte Mero para acortar tiempos. Estas técnicas industrializadas se usan para procesos de producción en serie, donde los elementos estructurales, de cerramiento y acabados de la vivienda se fabrican previamente en planta y se montan en el sitio de obra. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha indicado que estos procesos ya se están utilizando en Xuxán, en la parcela Z-13, donde se ha instalado ya la fachada del edificio en construcción, que contará con 40 pisos en régimen de alquiler social.

Este puede ser el camino a seguir en Monte Mero, un ámbito en desarrollo en el que se proyectan 4.025 viviendas -un 80% protegidas-. Martínez Allegue ha detallado que algunas licitaciones próximas primarán este tipo de construcción, aunque no todas. Los pisos protegidos serán de promoción privada -a través de concurso de parcelas al que puede acceder el Concello- y de la Xunta, que pondrá el foco en los módulos prefabricados para agilizar el proceso. El ahorro del tiempo puede ser de un 30 o un 40%.

El director xeral de Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García Porto, ha explicado que los trámites del Monte Mero van "al ritmo adeucado". Se espera para "finales de este año o principios del que viene" la aprobación inicial del Proyecto de Interés Autonómico (PIA). "Esperamos aprobarlo durante 2026 y en 2027 iniciar las operaciones de adquisición de suelo y la redacción para poder iniciar las obras en 2028", ha indicado. La conselleira ha añadido que le plan es "urbanizar y edificar al mismo tiempo" para "agilizar" el proyecto "lo máximo posible".

Martínez Allegue ha recordado que la Xunta prevé acabar en 2026 cuatro edificios en Xuxán con viviendas de protección pública: uno de 40 pisos, otro de 50 y otro de 14. También está rehabilitando un edificio en San Andrés a través del plan Rexurbe y está en redacción la obra de la calle Santa María, así como 99 viviendas en Os Rosais, Rey Abdullah y Pedro Fernández.