Cero de Costa lanza una sudadera con los sitios favoritos de Íñigo Quintero

La marca de ropa gallega Cero de Costa se une a Íñigo Quintero para presentar una nueva sudadera exclusiva e inspirada en el primer disco del cantante coruñés: El sitio de siempre. Quintero, autor del éxito Si no estás, ha elegido lugares especiales, esos que forman parte de su historia y de su relación con Galicia.

Así, el artista ha diseñado una prenda de ropa junto al equipo creativo de Cero de Costa. En su parte trasera aparecen los nombres de los sitios que ha elegido Quintero: Riazor, Pontedeume, Vilarrube, Santiago, A Capelada, Seselle, Bastiagueiro y Os Ancares. "Eres para mí el sitio de siempre", es la frase que se puede leer en la parte delantera de la sudadera, que es de color azul marino.

Esta pieza celebra la conexión emocional con lo local, una de las señas de identidad de la marca. Ya está a la venta a través de la página web y en las tiendas físicas Cero de Costa en A Coruña, Vigo y Pontevedra. También puede encontrarse este diseño exclusivo y otras prendas en la tienda pop-up de Marineda City que estará abierta hasta el mes de enero.

Iñigo Quintero posa con su sudadera / LOC

No es la primera vez que la marca de ropa gallega se une a artistas o entidades para hacer prendas exclusivas. Desde su apertura, ha contado con la colaboración de la fotógrafa Superkamen y con el club Lua Gamming que trabaja para que los videojuegos sean una herramienta transformadora positiva. Cero de Costa también ha diseñado prendas exclusivas para citas musicales como el Morriña Fest, O Son do Camiño o en el Atlantic Pride.