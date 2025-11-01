El Concello prevé que el nuevo contrato del bus de A Coruña se inicie tras las elecciones municipales

El nuevo contrato del transporte público urbano de A Coruña entrará en vigor después de las próximas elecciones municipales, de acuerdo con la previsión efectuada por el Gobierno local, que en el anuncio previo de la licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea calcula que el adjudicatario empezará a prestar el servicio el 31 de mayo de 2027. Los próximos comicios locales se realizarán el día 23 de ese mismo mes, por lo que cuando el nuevo contrato entre en funcionamiento ya habrá una nueva Corporación elegida.

El anuncio publicado por el Concello detalla además que la duración del contrato será de 180 meses, lo que equivale a 15 años, un periodo mucho menor que el establecido en el contrato que expiró el 1 de diciembre de 2024, que estuvo en vigor desde ese mismo día de 1986. Con el anuncio de la probable fecha en la que arrancará la próxima concesión, la Compañía de Tranvías, que sigue prestando el servicio de forma provisional, habrá cumplido en ese momento cuarenta años y medio.

El documento publicado por el Concello no hace referencia al importe por el que se licitará el contrato, ya que todavía se están elaborando los pliegos de condiciones mediante los que se regirá la licitación. La cuantía será de todas formas elevada, ya que el adjudicatario deberá aportar una nueva flota de autobuses urbanos, que en la actualidad está formada por un centenar de vehículos, así como unas instalaciones en las que estacionarlos cuando no estén operativos.