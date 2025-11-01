Día de Difuntos en A Coruña: consulta los horarios de los cementerios y los servicios de buses por Todos los Santos

Hoy sábado 1 de noviembre es festivo --no solo en A Coruña sino en toda Galicia y en el resto de España-- por la celebración de la festividad de Todos los Santos. Como cada año, el Día de Difuntos genera un notable incremento de las visitas a los cementerios por la gran afluencia de personas que acuden a los camposantos para rendir tributo a sus seres queridos ya fallecidos.

Por este motivo, los cementerios ya han ampliado su horario de apertura durante los últimos días hasta las 19.00 horas --habitualmente abren de 09.00 a 18.00 horas-- y hoy también estarán abiertos hasta esa hora los recintos de Santo Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza y San Cristovo das Viñas.

Refuerzos de autobús

A la ampliación de horarios de los cementerios se suma también el refuerzo de los servicios de autobús urbano en las líneas que pasan por los camposantos, de la siguiente manera (aunque no todas aumentarán frecuencia):