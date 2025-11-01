Día de Difuntos en A Coruña: consulta los horarios de los cementerios y los servicios de buses por Todos los Santos
Los camposantos abren más horas y cuatro líneas aumentarán sus frecuencias este sábado día 1 de noviembre para facilitar los desplazamientos
Hoy sábado 1 de noviembre es festivo --no solo en A Coruña sino en toda Galicia y en el resto de España-- por la celebración de la festividad de Todos los Santos. Como cada año, el Día de Difuntos genera un notable incremento de las visitas a los cementerios por la gran afluencia de personas que acuden a los camposantos para rendir tributo a sus seres queridos ya fallecidos.
Por este motivo, los cementerios ya han ampliado su horario de apertura durante los últimos días hasta las 19.00 horas --habitualmente abren de 09.00 a 18.00 horas-- y hoy también estarán abiertos hasta esa hora los recintos de Santo Amaro, Feáns, San Pedro de Visma, Oza y San Cristovo das Viñas.
Refuerzos de autobús
A la ampliación de horarios de los cementerios se suma también el refuerzo de los servicios de autobús urbano en las líneas que pasan por los camposantos, de la siguiente manera (aunque no todas aumentarán frecuencia):
- Línea 1: Este autobús, que da servicio al cementerio de Oza no amplía sus frecuencias. A este recinto también da servicio las líneas 12A y 14.
- Línea 3: Se reforzará el día 1 para dar servicio a los cementerios de San Pedro de Visma y Santo Amaro con una frecuencia combinada con el 3A de 17 minutos.
- Líneas 4, 5, 6, 6A, 7 y 17: Tendrán su horario habitual para dar servicio al cementerio de Santo Amaro.
- Línea 11: Este autobús, que tiene un recorrido transversal por la ciudad y con transbordo en cada una de las demás líneas, se reforzará con dos autobuses adicionales a lo largo de toda la jornada para dar servicio a Santo Amaro con una frecuencia de 18 minutos.
- Líneas 12, 12A y 14: Tendrán su horario habitual para dar servicio al cementerio de San Pedro de Visma. La 12A y la 14 también dan servicio al cementerio de Oza.
- Líneas 23 y 23A: Se reforzarán los días 31 de octubre y 1 de noviembre con dos autobuses más para mejorar la frecuencia combinada de ambas líneas a 18 minutos y dar servicio al cementerio de Feáns.
