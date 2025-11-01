¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 1 de noviembre
Proyecciones, teatro, música o humor, entre los planes del día de Todos los Santos en la ciudad
Último día de ‘Escenas de la vida conyugal’
18.00 horas | Ricardo Darín y Andrea Pietra interpretan Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Bergman, y dirigida por Norma Aleandro. Las entradas están agotadas para esta última función.
Teatro Colón
Cine de animación, en el Fórum Metropolitano
Desde las 17.00 horas | El festival Cinemacción se cierra hoy con un magosto y con las proyecciones de la sección infantil, la general y la Panorama Galicia Retro, en el Fórum.
Fórum Metropolitano
Música fúnebre para el Día de Todos los Santos
20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia y su Coro ofrecen un concierto especial de Todos los Santos con la versión de Robert Levin del Réquiem de Mozart.
Palacio de la Ópera
Loquillo revive sus clásicos en el Coliseum
21.00 horas | Loquillo celebra sus 47 años en el mundo de la música con un concierto en el que revive sus grandes clásicos, como el Cadillac solitario o Feo, fuerte y formal.
Coliseum
‘Somos criminais e punto final’, en Palexco
20.30 y 23.00 horas | Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán ponen el broche de oro a su proyecto Somos criminais, con un espectáculo sobre el fin del mundo.
Palexco
Proyección de la ópera ‘Hildegart’
19.30 horas | La ópera Hildegart, con música de Juan Durán, se podrá ver esta tarde en el Circo de Artesanos, dentro de las jornadas sobre Pepito Arriola.
Circo de Artesanos
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- Los colegios de A Coruña ya tienen su ‘playlist’: «Es mucho mejor que la sirena»