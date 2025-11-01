¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 1 de noviembre

Último día de ‘Escenas de la vida conyugal’

18.00 horas | Ricardo Darín y Andrea Pietra interpretan Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Bergman, y dirigida por Norma Aleandro. Las entradas están agotadas para esta última función.

Teatro Colón

Cine de animación, en el Fórum Metropolitano

Desde las 17.00 horas | El festival Cinemacción se cierra hoy con un magosto y con las proyecciones de la sección infantil, la general y la Panorama Galicia Retro, en el Fórum.

Fórum Metropolitano

Música fúnebre para el Día de Todos los Santos

20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia y su Coro ofrecen un concierto especial de Todos los Santos con la versión de Robert Levin del Réquiem de Mozart.

Palacio de la Ópera

Loquillo revive sus clásicos en el Coliseum

21.00 horas | Loquillo celebra sus 47 años en el mundo de la música con un concierto en el que revive sus grandes clásicos, como el Cadillac solitario o Feo, fuerte y formal.

Coliseum

‘Somos criminais e punto final’, en Palexco

20.30 y 23.00 horas | Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán ponen el broche de oro a su proyecto Somos criminais, con un espectáculo sobre el fin del mundo.

Palexco

Proyección de la ópera ‘Hildegart’

19.30 horas | La ópera Hildegart, con música de Juan Durán, se podrá ver esta tarde en el Circo de Artesanos, dentro de las jornadas sobre Pepito Arriola.

Circo de Artesanos