Día de Todos los Santos en A Coruña: una jornada de ajetreo para honrar a familiares fallecidos

Una mañana apacible y sin rastro de lluvia favoreció este sábado la afluencia masiva a los cementerios de la ciudad para cumplir con el rito de honrar a los familiares fallecidos. Los diferentes camposantos coruñeses se poblaron de personas con ramos de flores en las manos, así como de algunas con útiles de limpieza para dejar lo más limpias posible las tumbas de sus seres queridos.

La aglomeración que suele producirse en esta jornada festiva animó sin embargo a muchos a llevar a cabo esta tarea en los días previos para evitarse colas en los puestos de venta de flores, así como para aquellos que precisan de una escalera para acceder a los nichos que se encuentran a bastante altura, ya que en esta jornada es difícil encontrar una libre.

El cementerio más antiguo de la ciudad, San Amaro, fue un año más el escenario del acto organizado por el Concello en homenaje a personajes históricos coruñeses. Tras la ofrenda floral en la Cruz de los Olvidados y una actuación del coro Follas Novas, también se colocaron flores en las sepulturas de

Juana de Vega, Víctor López Seoane y Luis Huici Fernández, los destinatarios en esta ocasión del recuerdo municipal por representar «la libertad, la curiosidad y el saber, la creatividad y el compromiso: valores que también definen a A Coruña», manifestó durante el acto el primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage.

El concejal destacó de Juana de Vega «la fuerza de la palabra, el valor de la educación y la fe en la justicia social y en la igualdad» y de López Seoane mencionó su «amor profundo por la naturaleza y por la tierra», mientras que de Luis Huici resaltó su «defensa del arte como libertad, como busca de verdad y como creación sin servidumbres». La última ofrenda floral fue en el Monumento a los Mártires por la Libertad para recordar a las víctimas del franquismo y a quienes lucharon por una sociedad libre.